FİNANS

"İhracata verilen desteklerde tasarrufumuz yok"

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Bizim bir konuda tasarrufumuz yok. O da ihracata verilen destekler. Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselebilmesinin yolu ihracattan geçiyor"

KIRŞEHİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bizim bir konuda tasarrufumuz yok. O da ihracata verilen destekler. Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselebilmesinin yolu ihracattan geçiyor" dedi.

Pekcan, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kentteki odaların bir otelde düzenlediği "Esnaf Buluşması" programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kırşehir'in, Anadolu'nun ekonomisini ve nabzını tutan il olduğunu ifade eden Pekcan, istişareye çok önem verdiğini, bir kaç gün önce de bakanlık görevlilerinin Kırşehir'e ziyaretler yaptığını ve firmaların sorunlarını yerinde dinlediklerini vurguladı.

Bakan Pekcan, her ay iş dünyasının bütün temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatarak, "Sizlerin talep ve önerileriniz, dilekleriniz için çözüm odaklı çalışıyoruz. Binlerce talep aldık. Bunlarla ilgili de sizlere yazılı dönüş yapıyoruz. Sizlerin de yazılı taleplerinize mutlaka geri döneceğiz. Başka bakanlıklarla ilgili olanları da ileteceğiz. Bakanlar Kurulu'nda rica ettim, koordinasyon kurulu oluşturduk bakanlığımızın koordinasyonunda. Sizlerin diğer bakanlıklarla olan taleplerini de biz takip ediyoruz." diye konuştu.

Kırşehir Gümrük Müdürlüğü binasının yenilenmesiyle ilgili bir talebin olduğunu aktaran Pekcan, "Ama bu sene bütçemiz yok. Biliyorsunuz tasarruf tedbirleri uyguluyoruz. Mevcut planlanmış programlarımızın bile gerisindeyiz. Bizim bir konuda tasarrufumuz yok. O da ihracata verilen destekler. Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselebilmesinin yolu ihracattan geçiyor. Daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracat. Gümrüğü de planımıza alırız, ilk fırsatta inşallah yapabiliriz. Ama tasarruf tedbirlerini dikkate alarak yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Ahilik timsali esnaf ve sanatkarın hamisi olduğunu ve onları merkeze alan çalışmalar yaptığını dile getiren Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Sizler hepsini çok iyi biliyorsunuz. Esnafın faizsiz kredi kullanması, 11 bin liraya kadar kazançlarına vergi istisnası getirilmesi, vergisini düzenli ödeyen esnafımıza 5 puan indirim, sosyal güvenlik primlerinde yüzde 5 indirim getirilmesi, yeni iş kuran esnaf ve sanatkarımıza sosyal güvenlik kurumunun primlerinde indirim getirilmesi, taşınır malların da rehin gösterilmesinin önünün açılması gibi. Taşınır rehin ile kredi kullanan çok sayıda esnaf ve sanatkarımız var. Ayrıca TESKOMB ile 493 bin esnaf ve sanatkarımıza kredi kullandırıyoruz. Bir yıla kadar vadeli kredileri yüzde 4, bir yıldan fazla kredileri yüzde 5 ile kullandırıyoruz. Esnaf ve sanatkarımızı merkeze alan çalışmalarımıza Ticaret Bakanlığı olarak biz de devam edeceğiz."

- "Kadınlarımızı daha fazla ihracatçı görmek istiyoruz"

Genç ve kadın girişimcilerin kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Pekcan, kadınlar ve gençler için İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı kurduklarını vurguladı.

Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Amacımız, sizlerin projelerine yön vermek. Bakanlıkla sizler arasında biz bir hat kurduk. Siz bu hattı kullanın. Ayrıca bütün kadın STK başkanlarıyla Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi başlatıyoruz. Kadınlarımızı daha fazla ihracatçı görmek istiyoruz. En son 8 Mart'ta kadın girişimcilerimize özel, yüzde 51'den fazlası kadın girişimcilerimize ait olan firmalarımızın ihracatlarında kullanılmak üzere 200 milyon dolar, 100 milyon lira da Eximbank'tan ihracat kredisi tahsis ettik. Buyurun kullanın, artık ihracatçı olun."

Programa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile esnaf ve sanatkarlar katıldı.

Bu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyorBu ilçede 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyor
PLAT/Özer: Market markalı ürünlere sınırlama enflasyonu hızla artırırPLAT/Özer: Market markalı ürünlere sınırlama enflasyonu hızla artırır
AB'den Google'a "milyarlık" reklam cezasıAB'den Google'a "milyarlık" reklam cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esnaf buluşması Kırşehir Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Kredi faizleri düştü, satış hareketlendi

Kredi faizleri düştü, satış hareketlendi

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Moody's: Türkiye'nin kırılganlık riski arttı

Moody's: Türkiye'nin kırılganlık riski arttı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: İstanbul'da 6 Nisan'dan itibaren bütün seferler yeni havalimanından yapılacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: İstanbul'da 6 Nisan'dan itibaren bütün seferler yeni havalimanından yapılacak

PLAT/Özer: Market markalı ürünlere sınırlama enflasyonu hızla artırır

PLAT/Özer: Market markalı ürünlere sınırlama enflasyonu hızla artırır

AB'den Google'a "milyarlık" reklam cezası

AB'den Google'a "milyarlık" reklam cezası

THY'nin 'büyük göçü'nün tüm detayları belli oldu

THY'nin 'büyük göçü'nün tüm detayları belli oldu

Turizm çalışanlarının 'TOKİ' sevinci

Turizm çalışanlarının 'TOKİ' sevinci

Yalçın: Ekonomik istikrar kaybolduğunda ilk ağlayacak kitleyiz

Yalçın: Ekonomik istikrar kaybolduğunda ilk ağlayacak kitleyiz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.