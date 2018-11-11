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İhracatçı eleman arıyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: - "İhracatla ilgili ilanların bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz senelere göre artışta olduğunu görüyoruz" - "Yurt dışıyla ticaretin sonucunda, satış ve ihracat uzmanı, çevirmen gibi pozisyonlar ortaya çıkıyor. Dövizde yaşanan dalgalanmanın ihracat alanında yeni pozisyonlar açılmasına katkısı olduğunu söyleyebiliriz"

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, ihracatla ilgili eleman ilanlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıllara göre arttığını belirterek, "Yurt dışıyla ticaretin sonucunda, satış ve ihracat uzmanı, çevirmen gibi pozisyonlar ortaya çıkıyor. Dövizde yaşanan dalgalanmanın ihracat alanında yeni pozisyonlar açılmasına katkısı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Uysal, gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında, 2019'da 20. kuruluş yılını kutlayacakları firmanın dijital platformlarında yaklaşık 14 milyon kişiye ait 25 milyon iş başvurusunun bulunduğunu söyledi.

Geçen ay internet sitesine 28 milyon ziyaret gerçekleştirildiğini ifade eden Uysal, o dönemde 11 milyon iş başvurusu yapıldığını, bunun da günlük 400 bin başvuruya karşılık geldiğini bildirdi.

Uysal, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayı verilerine göre işsizlik oranının yüzde 10,8 olduğunu hatırlatarak, "Yeni Ekonomik Programı'nda da 2018 sonu için yüzde 11,3'lük bir işsizlik beklentisi var. Bizim verilerimize baktığımızda da bununla bir paralellik görüyoruz. Yeni açılan ilan adedi dikkate alındığında, ağustos ayında geçtiğimiz yılla kıyaslandığında bir düşüş görmeye başladık. Bunun neticesinde de ilan başına başvuruda bir artış görüyoruz. Bir ilana 100'den fazla başvuruyu görmeye başladık." diye konuştu.

Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelerden her sektörün farklı etkilendiğine işaret eden Uysal, Rusya ile yaşanan krizin sona ermesiyle turizm ilanlarında yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32'lik artış gözlendiğini söyledi.

- İhracattaki hareketlilik eleman ihtiyacını artırdı

İhracatla ilgili ilanlar konusunda da olumlu gelişmeler yaşandığını dile getiren Uysal, "İhracatla ilgili ilanların bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz senelere göre olumlu anlamda artışta olduğunu görüyoruz. Yurt dışıyla ticaretin sonucunda, satış ve ihracat uzmanı, çevirmen gibi pozisyonlar ortaya çıkıyor. Dövizde yaşanan dalgalanmanın ihracat alanında yeni pozisyonlar açılmasına katkısı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Uysal, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla, inşaat ve yapı sektörü ile ilgili ilanlarla mobilya gibi ev eşyası ilanlarında yüzde 12'şer, telekomünikasyonda yüzde 11, otomotivde yüzde 3,5 düşüş yaşandığını, bilişimle ilgili ilanların yüzde 17, eğitimle ilgili ilanların yüzde 16, perakende alanındaki ilanların da yüzde 13 arttığını ifade etti.

Ekim ayında 14 bin 453 yeni ilan açıldığını, iş başvurusu sayısının da 11 milyon olduğunu anlatan Uysal, şu an aktif olarak 50 binin üzerinde ilan bulunduğunu, yılın başından bu yana yapılan iş başvurusu sayısının da 100 milyonu geçtiğini belirtti.

- "İş başvurusu sayısını düşürmeyi amaçlıyoruz"

Uysal, gelecek dönemde başvuruların artmasını öngörmediklerini belirterek, "Bizim başvuru sayısının 11 milyondan 20 milyona çıkması gibi bir amacımız yok. Tersine, düşürmeyi amaçlıyoruz. Çünkü bir adayın 10 işe başvurması sağlıklı bir durum değil. Normalde, 10 başvurunun içinde gerçekten kendisine uyan 3 tanesi. Diğer 7 tanesi ise 'Ya tutarsa' mantığıyla yapılan başvurular olabiliyor." dedi.

Bünyelerinde bulunan Ar-Ge merkezinde üzerinde en çok çalışılan konunun başvuru sahibine gerçekten başvurması gereken işi göstermek olduğunu ifade eden Uysal, bunun için işe uygunluk açısından adaya oran verdiklerini söyledi. Uysal, söz konusu uygulamanın denemelerine başladıklarını bildirdi.

Uysal, şirketin diğer faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken, mülakatta nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda adayları yönlendirme temeline dayalı ve üniversitelerin son sınıf öğrencilerine yönelik "mülakat maratonlarına" devam ettiklerini söyledi.

Pratik Aday Servisi (PAS) uygulamasını da sürdürdüklerini dile getiren Uysal, "Müşterilerimiz geliyor ve bir ilan yayımlanıyor, arkasından müşterinin insan kaynakları departmanı oturup elemeye tabi tutuyor. Biz, bu tür bir sürece vakti olmayan müşterilerimize 'Sizin için adayları bulalım, ilanı da sizin için çıkalım, elemeyi yapalım ve size kısa liste verelim.' diyoruz. PAS'ın esası bu." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat ilan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal

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