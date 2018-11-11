İhracatçı eleman arıyor

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, ihracatla ilgili eleman ilanlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıllara göre arttığını belirterek, "Yurt dışıyla ticaretin sonucunda, satış ve ihracat uzmanı, çevirmen gibi pozisyonlar ortaya çıkıyor. Dövizde yaşanan dalgalanmanın ihracat alanında yeni pozisyonlar açılmasına katkısı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Uysal, gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında, 2019'da 20. kuruluş yılını kutlayacakları firmanın dijital platformlarında yaklaşık 14 milyon kişiye ait 25 milyon iş başvurusunun bulunduğunu söyledi.

Geçen ay internet sitesine 28 milyon ziyaret gerçekleştirildiğini ifade eden Uysal, o dönemde 11 milyon iş başvurusu yapıldığını, bunun da günlük 400 bin başvuruya karşılık geldiğini bildirdi.

Uysal, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayı verilerine göre işsizlik oranının yüzde 10,8 olduğunu hatırlatarak, "Yeni Ekonomik Programı'nda da 2018 sonu için yüzde 11,3'lük bir işsizlik beklentisi var. Bizim verilerimize baktığımızda da bununla bir paralellik görüyoruz. Yeni açılan ilan adedi dikkate alındığında, ağustos ayında geçtiğimiz yılla kıyaslandığında bir düşüş görmeye başladık. Bunun neticesinde de ilan başına başvuruda bir artış görüyoruz. Bir ilana 100'den fazla başvuruyu görmeye başladık." diye konuştu.