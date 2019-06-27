FİNANS

İhracatçı şirketler kur riskini masaya yatırdı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 16:38 | Son Güncelleme

TİM, TSPB ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panel Bursa'da gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panel Bursa'da yapıldı.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre , TİM, TSPB ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panellerin üçüncü durağı Bursa oldu.

Bursa Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Mavi Salonu'nda düzenlenen panelin açılış konuşmaları, Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik ve TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan tarafından yapıldı.

TİM üyeleri ile TSPB üyelerini bir araya getiren panele, ihracatçı sektörü temsilcileri, sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka, aracı kurum ve yatırım ortaklıklarının yöneticileri olmak üzere toplam 100 kişi katıldı.

Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü’nün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Türev İşlemler Satış Müdürü Çağan Atlan, Borsa İstanbul AŞ Türev Piyasalar Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy konuşmacı olarak katıldı.

Akbank TAŞ, Ekonomik Araştırmalar Birimi Müdürü Eralp Denktaş, CFA "Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" ve KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Kıdemli Müdürü Muharrem Karataş "Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi" konuları hakkında bilgi paylaştı.

Panelin öncesinde ve eş zamanlı olarak, ihracat yapan 4 şirketin üst düzey yöneticileri ile TSPB üyeleri arasında 1 saat süreli Firmadan Firmaya (B2B) görüşmeler gerçekleştirildi.

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