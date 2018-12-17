İhracatçı şirketlere alacak sigortası garantisi

İSTANBUL,(DHA) - ALACAK sigortası şirketi Atradius, Türk ihracatçı şirketlerin alacaklarını tahsil edememesi durumunda, fatura tutarının yüzde 90’ını ödemeyi taahhüt ederek müşterilerine yurt dışında güvenli satış imkânı sunuyor.

Ticari alacak, kefalet sigortası ve tahsilat hizmetleri sunan İspanya merkezli Atradius, global piyasalar için önemli bir yıl olması beklenen 2019’da, şirketlerin güvenli ticaret yapabilmesi ve ihracat alanında büyüyebilmesi için risk yönetiminde destek olarak, onların yeni pazarlara açılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Alacak sigortası ile geleceğini güvence altına almak isteyen şirketler, yaptırdıkları poliçeyle birlikte çalıştıkları mevcut veya potansiyel müşterilerinin finansal analizlerini önceden bilerek ticaretlerinde minimum risk alıyor. Bu anlamda Atradius da, poliçe sahibi şirketlerin beklenmeyen hasarlara maruz kalmasını önlerken, nakit akışlarının etkilenmemesi içinde gerekli planlamayı yapabilmelerini sağlıyor.

İHRACATA DESTEK OLUYORLAR

Ekonomik kırılganlıkların arttığı dönemlerde ihracatın şirketler için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmesine ve alacak sigortasının da bu doğrultuda şirketlerin rehberi konumunda olmasının önemine değinen Genel Müdür Taner Işık, "Türk şirketlerine yurt dışında çalışmak istedikleri yabancı şirketlerin kredibilite değerlendirmesinin yanısıra limitleri kapsamında yapılan satışların bedellerinin ödenmemesi durumunda toplam tutarın yüzde 90’ını ödemeyi taahhüt ederek müşterilerimize yurtdışında güvenli satış imkanı sunuyoruz" dedi.