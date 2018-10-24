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İhracatçılar Balıkesir'de buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de ihracat yapan firmaların yetkilileriyle bir araya gelen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) yöneticileri, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İhracatçılar Balıkesir'de buluştu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'de ihracat yapan firmaların yetkilileriyle bir araya gelen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) yöneticileri, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
İhracatçı firmaların yetkililerini kendi illerinde ziyaret kapsamında, geçmiş dönemde Aydın, Manisa, Muğla, Uşak ve Afyonkarahisar'da buluşma toplantıları düzenleyen EİB tarafından Balıkesir'de ihracat yapan firma yetkilileriyle toplantı düzenledi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu üyesi Remzi Boncuk'un ev sahipliği yaptığı toplantıya, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve çok sayıda iş insanı katıldı. Boncuk'un açılış konuşması ile başlayan toplantıda Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, birliğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
'TÜRKİYE'DE 71 BİN İHRACATÇI FİRMA VAR'
Ege Bölgesi'nin, Türkiye ihracatının yüzde 8'ini gerçekleştirdiğini kaydeden EİB Genel Sekreteri İşbırakmaz, 2018 yılının ilk 9 ayında ülke genelinde 119 milyar 810 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. İşbırakmaz, "En tepede temmuzdan bu yana Ticaret Bakanlığı var. İhracat ve ithalat ile ilgili özel sektörün tabi olduğu bütün mevzuatı çıkaran en üst organ Ticaret Bakanlığı ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi geliyor. Onun altında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri var. Ülkemizde 13 tane genel sekreterlik var. Türkiye'de 61 tane ihracatçı birliği var. 61 başkan ve yönetim kurulu var. Ege İhracatçı Birlikleri olarak bunların 12'sini bünyemizde bulunduruyoruz. 71 bin ihracatçı firma var. Bunun 60 bini aktif ihracatçı. Son 2 yılda ihracat yapan kişiler bunlar" dedi.
Toplantıda son olarak Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Selçuk Karaata, ekonomik ve güncel gelişmelerle ilgili Balıkesirli ihracatçılara sunum yaptı.

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İhracatçılar Balıkesir'de buluştuİhracatçılar Balıkesir'de buluştuİhracatçılar Balıkesir'de buluştu

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