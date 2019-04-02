İhracatçılar ekonomiye odaklanılmasını istiyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yerel seçim sürecinin tamamlanmasıyla ekonominin tüm paydaşlarının, Türkiye'yi daha da ileri götürmenin yollarını araması gerektiğini belirtti.

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinin ardından, bir süredir seçime odaklanmış ülke gündeminin bir an önce asıl mesele olan ekonomi ve ihracat konularına odaklanmasını istedi.

Türkiye'nin oldukça önemli bir seçim sürecini geride bıraktığını ifade eden Kileci, bu dönemde biraz geri planda kalan ekonomik meselelerin, ivedilikle gündemin üst sıralarına taşınması gerektiğini dile getirdi.

Kileci, ülkenin önemli bir iktisadi konjonktürden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üretim ve ihracat için temel parametreler olan döviz ve faiz oranlarında son dönemde yaşanan gelişmeler sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın yatırım planlamalarını yeniden değerlendirmesi sonucunu doğurmuş ve ülkemizin alışık olduğu çok yüksek oranlı büyüme trendi geçici olarak akamete uğramıştır. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ekonominin tüm paydaşları ülkemizi daha da ileri götürmenin yollarını aramalıdır. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen yapısal reform paketinin bu sıkıntıların aşılmasında önemli bir payı olacağını düşünüyoruz. Önümüzde seçim gündemi olmadan geçireceğimiz 4,5 yıllık süreçte hem kamu kesiminin hem de iş dünyasının ekonomik gelişim motivasyonuyla hareket etmesiyle zor günleri aşacağımızı ve yeniden yüksek oranlı büyüme periyoduna gireceğimizi umuyoruz. Güzel ülkemizin hak ettiği ekonomik dayanışmayı ve başarıları tekrar sağlayacağımızdan kuşkumuz yok."