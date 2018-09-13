İhracatçılar, rotayı Filipinler'e çevirdi

TİM Başkanı İsmail Gülle, toplantının açılışında konuşmasında, tek hedeflerinin, daha fazla ihracat yapmak ve her yıl yapılan ihracatı artırmak olduğunu belirterek, piyasa koşullarının mevcut durumunda ihracatçılar için en önemli şeyin ihracat yapmak olduğunu vurguladı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, Asya’nın kalbine açılan kapı olan Filipinler ile ticaretini daha da artırması gerektiğini belirterek, "Filipinler ve Türkiye, ticaret hacmini milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflemeli." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Ticaret Merkezi'ni (TTM) hizmete açtıklarını hatırlatan Gülle, ihracatçıları müşteriler ve pazarla buluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Gülle, küresel ekonomik koşulların değiştiğine dikkati çekerek, "Vergiler, koruma bariyerleri, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşlar, karşılıklı vergileri artırması bundan sonraki süreci zor ve sıkıntılı hale getiriyor. Türkiye olarak biz ise karşılıklı ticareti her iki tarafın da kazandığı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sadece 'satalım' değil, iki tarafın da kazandığı model başarılı olur." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Filipinler’e 133 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bu ülkeden yapılan ithalatın ise 146 milyon dolar olduğunu bildiren Gülle, Filipinler’in yıllık 105 milyar dolarlık ithalat yaptığı dikkate alındığında, Türkiye’nin Filipinler pazarından aldığı payın oldukça düşük kaldığını ifade etti.

Gülle, "Her iki tarafta ticaret rakamlarını yükseltmemiz gerekiyor. Türkiye, Asya’nın kalbine açılan kapı olan Filipinler ile ticaretini daha da artırmalı. Filipinler ve Türkiye, ticaret hacmini milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflemeli. Türkiye olarak bu ülkeye buğday unu, tütün, motorlu taşıtlar, ilaç gibi ürünler satıyoruz. Filipinler'in un ihtiyacının yüzde 36’sını Türkiye karşılıyor." şeklinde konuştu.