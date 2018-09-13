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İhracatçılar, rotayı Filipinler'e çevirdi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 12:21 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Türkiye, Asya'nın kalbine açılan kapı olan Filipinler ile ticaretini daha da artırmalı. Filipinler ve Türkiye, ticaret hacmini milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflemeli" - "Türkiye, ihracat potansiyelini daha yukarı çıkarmak durumunda. Bu konuda teşvik ve destekleri kullanarak tek çıkış yolumuz olan ihracatı artırmak hepimizin görevi"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, Asya’nın kalbine açılan kapı olan Filipinler ile ticaretini daha da artırması gerektiğini belirterek, "Filipinler ve Türkiye, ticaret hacmini milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflemeli." dedi.

TİM tarafından hedef pazarların ihracatçılara tanıtıldığı "İhracat Pusulası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Rota: Filipinler" başlıklı toplantı, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez'in katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

TİM'in 2-4 Ekim'de Filipinler’in başkenti Manila’ya gerçekleştireceği ticari ziyaret öncesinde düzenlenen etkinlikte, Filipinler pazarı tüm yönleriyle ele alındı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, toplantının açılışında konuşmasında, tek hedeflerinin, daha fazla ihracat yapmak ve her yıl yapılan ihracatı artırmak olduğunu belirterek, piyasa koşullarının mevcut durumunda ihracatçılar için en önemli şeyin ihracat yapmak olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Ticaret Merkezi'ni (TTM) hizmete açtıklarını hatırlatan Gülle, ihracatçıları müşteriler ve pazarla buluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Gülle, küresel ekonomik koşulların değiştiğine dikkati çekerek, "Vergiler, koruma bariyerleri, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşlar, karşılıklı vergileri artırması bundan sonraki süreci zor ve sıkıntılı hale getiriyor. Türkiye olarak biz ise karşılıklı ticareti her iki tarafın da kazandığı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sadece 'satalım' değil, iki tarafın da kazandığı model başarılı olur." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Filipinler’e 133 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, bu ülkeden yapılan ithalatın ise 146 milyon dolar olduğunu bildiren Gülle, Filipinler’in yıllık 105 milyar dolarlık ithalat yaptığı dikkate alındığında, Türkiye’nin Filipinler pazarından aldığı payın oldukça düşük kaldığını ifade etti.

Gülle, "Her iki tarafta ticaret rakamlarını yükseltmemiz gerekiyor. Türkiye, Asya’nın kalbine açılan kapı olan Filipinler ile ticaretini daha da artırmalı. Filipinler ve Türkiye, ticaret hacmini milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflemeli. Türkiye olarak bu ülkeye buğday unu, tütün, motorlu taşıtlar, ilaç gibi ürünler satıyoruz. Filipinler'in un ihtiyacının yüzde 36’sını Türkiye karşılıyor." şeklinde konuştu.

İhracatın zorlu ve meşakkatli olduğunu ancak dünyada trilyon dolarlık ticaret yapıldığını, doğru fiyatla doğru ürünün doğru pazarlara sunulması gerektiğini vurgulayan Gülle, "Türkiye, ihracat potansiyelini daha yukarı çıkarmak durumunda. Bu konuda teşvik ve destekleri kullanarak tek çıkış yolumuz olan ihracatı artırmak hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

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- "2020 yılında ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar"

Filipinler Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez de 105 milyon nüfusu bulunan Filipinler'in 20 yıl içinde krizlere rağmen hızla büyüdüğünü ifade etti.

Filipinler’in altyapı konusunda "altın çağına" girmeye hazırlandığını belirten Sanchez, "Yeni kara yolları ve havalimanlarının yapılması hedefleniyor. 4 ay önce Cumhurbaşkanımız Rodrigo Duterte, yeni bir anlaşma imzaladı. Bürokratik engeller kaldırılacak, yolsuzluğun önüne geçilecek ve özel sektör desteklenecek." diye konuştu.

Sanchez, Filipinler’in Asya’ya açılmada önemli kapı görevi gördüğünü, Türkiye ile Filipinler arasında birçok ticari fırsat bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi konusunda çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Sanchez, "Şubat 2018’de iki ülke arasında imzalanan anlaşma ile turizm, zirai ürünler, İslami finansman, otomotiv, havacılık, ilaç, bilgi teknolojileri ve tekstil sektörlerinde ilişkiler geliştirilecek. Böylece 2020 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader Arslan ise 15’incisini gerçekleştirdikleri İhracat Pusulası etkinliklerinin hem firmalara hem de ülke ihracatına önemli katkı sağladığını belirterek, Filipinler'in Türkiye'ye mesafe olarak uzak ancak ticaret potansiyeli bakımından çok yakın bir ülke olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler ismail gülle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

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