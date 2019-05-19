İhracatçılar Samsun'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "19 Mayıs ruhunu gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Samsun'daki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamalarına, İnovaTİM'li öğrenciler ve ihracatçılar birlikte katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919, bir milletin yeniden doğuş hikayesinin başlangıcı... 1919'un 100’üncü yılı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 4 yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle milyonlara gururu yaşatacak. Cumhuriyetin kuruluşu ile özdeşleşmiş olan ihracata dayalı kalkınma hamlesinin bugün vücut bulduğu ihracatçı birliklerimizin başkanları ve TİM olarak Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100'üncü yılında bu coşkuyu ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak yaşamaktan ve paylaşmaktan büyük kıvanç duyuyoruz. 19 Mayıs ruhunu gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle çalışacağız.