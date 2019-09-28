MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türk Eximbank, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek üzere "Kur/Faiz Riski ve Likidite Yönetimi" başlıklı ve ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattı.

İhracatçılara kredi, alacak sigortası, alıcı kredisi hizmetleri sunan ve Türkiye genelinde 16 şubesi bulunan Türk Eximbank, yıl sonu itibarıyla 48,4 milyar dolar finansman desteği ve 12 bin 500 ihracatçıya ulaşmayı hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda ürün çeşitliliğini sürekli artıran Banka, finansman çeşitliliğinin artırılması yönünde de çalışmalarını sürdürürken, ihracatçıları özellikle kur ve faiz risklerine karşı korumak ve farkındalık yaratmak için projeler yürütüyor. Bu çerçevede, ihracatçıları kur riskine karşı korumak için döviz kuru, forward ve opsiyon, faiz riskine karşı korumak için ise faiz swapı hizmetleri sunan Banka, üst düzey yöneticilerinin katılımıyla ihracatçıların yoğun olduğu 10 ilde "Kur/Faiz Riski ve Likidite Yönetimi" konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacak.