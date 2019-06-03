FİNANS

"İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü"

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Geride bıraktığımız mayıs ayı, hem aylık hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu. Mübarek Ramazan ayının bereketinin ihracatımıza yansıdığını hep birlikte görüyoruz. İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü. Ayrıca hem genel ticaret sistemi, hem de özel ticaret sistemine göre tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına mayıs ayında ulaştık" - "Mayısta ihracatını yüzde 31 artıran savunma ve havacılık sektörümüz, yılın ilk 5 ayında ihracatını en çok artıran sektör olma başarısı gösterdi. Mayısta 26 mal ihracatçısı sektörümüzün 22’sinin ihracatın artırması bizler için büyük mutluluk"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Geride bıraktığımız mayıs ayı, hem aylık hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu. Mübarek Ramazan ayının bereketinin ihracatımıza yansıdığını hep birlikte görüyoruz. İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü. Ayrıca hem genel ticaret sistemi, hem de özel ticaret sistemine göre tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına mayıs ayında ulaştık." ifadelerini kullandı.

Gülle, mayıs ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, geride bırakılan mayıs ayının hem aylık hem de günlük bazda ihracat rekorlarını kırdıkları bir ay olduğunu vurguladı.

"Mübarek Ramazan ayının bereketinin ihracatımıza yansıdığını hep birlikte görüyoruz" ifadesini kullanan Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü. Ayrıca hem genel ticaret sistemi, hem de özel ticaret sistemine göre tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına mayıs ayında ulaştık. İhracatımızla ilgili bu müjdeyi, Türkiye ekonomisinin teknik resesyondan çıktığı yönündeki tespitlerle birlikte aldık. Ticaret diplomasimizin saha neferleri olan ihracatçılarımızın, tüm dünyayı karış karış dolaşarak, kırdıkları rekorlarla Türkiye'nin ekonomik büyümesine azimle katkıda bulunmayı sürdürmeleri göğsümüzü kabartıyor."

- "Ekim 2018'deki tarihi rekoru yukarı taşıdık"

TİM Başkanı İsmail Gülle, genel ticaret sistemine göre, Cumhuriyet tarihindeki erişilen bundan önceki en yüksek ihracatın, 2018 Ekim ayındaki 16 milyar 591 milyon dolarlık ihracat olduğunu anımsatarak, mayıs ayında aylık rekor çıtasını 16 milyar 813 milyon dolara taşıdıklarını belirtti.

Özel ticaret sistemine göre 15 milyar 678 milyon dolarlık rekoru ise 15 milyar 998 milyon dolara taşıdıklarını kaydeden Gülle, "TİM olarak ihracatçımızı detaylı raporlarımızla, mevcut pazarlardaki fırsatlar ve yeni pazarlardaki taze gelişmeler hakkında hızla bilgilendirerek, genel ticaret sisteminde 17 milyar dolar, özel ticaret sisteminde 16 milyar dolarlık psikolojik sınırı ilk fırsatta geçebilmek ve bu rakamların üzerinde kalıcı olabilmek adına canla başla çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi genel ticaret sisteminde 16 milyar doları, özel ticaret sisteminde 15 milyar doları ilk defa 2018’de aşmıştık. İhracatçımız, 2019’da 2018'deki rekorları 1 milyar dolar, 2020’de ise en az 2 milyar daha öteye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Gülle, günlük ihracat verilerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu yılın mayıs ayına kadar ülkemizde 1 günde 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapılan gün sayısı 30'du. Günlük bazda rekor ise 17 Ağustos 2018’de gerçekleştirilen 1 milyar 264 milyon dolarlık ihracat rakamıydı. Mayıs ayı itibarıyla sadece aylık değil, günlük ihracatta da rekor kırmayı başardık. Tarihimizde ilk defa, 31 Mayıs 2019'da 1 milyar 313 milyon dolarlık günlük ihracat rakamına ulaştık."

- "2019’da ihracatı zirveye taşıyacağız"

İsmail Gülle, ilk 5 ayda ihracatın genel ticaret sistemine göre 76,6 milyar dolar, özel ticaret sistemine göre ise 72,7 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, son 12 aylık ihracatta genel ticaret sistemine göre 181 milyar dolara, özel ticaret sistemine göre ise 171 milyar dolara ulaşıldığını kaydetti.

Yıl sonuna kadar her ay, bir önceki yılın aynı ayından daha fazla ihracat yaparak 2019’da ihracatı zirveye taşıyacaklarını vurgulayan Gülle, "Büyük İhracat Ailesi olarak, Türkiye'nin üretimine, istihdamına, büyümesine en güçlü katkıyı sağlarken, küresel ticarette rekabet gücümüzü daim kılmak adına yatırımlarımızı da sürdürerek, başta cari açığın kapatılması, mal ve hizmet ihracatımızla her alanda ülkemize hizmetimizi sürdüreceğiz. Son açıklanan birinci çeyrek büyüme rakamlarında bunu açıkça gördük. Ekonomi yüzde 2,6 küçülürken net ihracatın büyümeye katkısı 9,4 puan oldu. Yıl boyunca ihracatımızdaki rekorlar, aynı anda ithalattaki düşüşle birlikte değerlendirildiğinde, büyümeye çok olumlu katkılar vermeyi sürdürecek. Bu yıl da Türkiye'nin büyümesini ihracatımızın sırtlamasının haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, mayıs ayında ihracat yapılan lider ülkenin yine Almanya olduğunu belirterek, Almanya'ya ihracatın 1,5 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

Almanya'yı 857 milyon dolarla İtalya, 853 milyon dolarla İngiltere takip ettiğini kaydeden Gülle, şu bilgileri verdi:

"En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülke geçen yıl mayıs ayına göre değişmezken, sıralamada bazı değişiklikler oldu. Geçen sene dördüncü sırada olan İspanya 6.'lığa düşerken, yüzde 30 artışla ihracatımızı 784,2 milyon dolara çıkardığımız ABD mayıs ayında en çok ihracat yaptığımız dördüncü ülke oldu. Yine BAE ve Suudi Arabistan’ın sıralamada 4’er basamak yükselerek sırasıyla 9. ve 12. ülkeler olduğunu görüyoruz.

İllere baktığımızda mayıs ayında 81 ilimizin tamamı ihracat gerçekleştirdi. En az ihracat yapan Bayburt, Tunceli ve Kars gibi illerimiz dahi Mayıs ayında ihracat gerçekleştirerek gururumuz oldular. TİM olarak bu yıl başladığımız ve ilkini Gaziantep, ikincisini Erzurum ve sonuncusunu Ordu’da gerçekleştirdiğimiz Anadolu Buluşmaları'nın bu illerimizin ihracatına olumlu yansımalarına mayıs ayında şahit olduk. Gaziantep'in ihracatını mayısta yüzde 11 artırarak 684 milyon dolara taşırken, Erzurum'un ihracatını tam iki katına çıkardı. Ordu’da ise yüzde 30'un üzerinde artış kaydetmeyi başardık. En çok ihracat yapan ilk 3 ilimiz ise sırasıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli oldu."

- İhracatta lider sektör yine otomotiv

TİM Başkanı Gülle, ihracatta lider sektörün otomotiv olduğunu belirterek, sektörün ihracatının bir önceki yılın mayıs ayına göre aynı kaldığını bildirdi.

İkinci sıradaki kimyevi maddeler sektörünün ihracatını yüzde 33 artırdığına dikkati çeken Gülle, şunları kaydetti:

"Üçüncü sıradaki hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ise ihracatını yüzde 10 artırdı. Mayıs ayında sektörlerde en yüksek artış yüzde 44 ile mücevher sektörümüze ait. Onu yüzde 33,5 ile tütün sektörü izliyor. Mayısta ihracatını yüzde 31 artıran savunma ve havacılık sektörümüz, yılın ilk 5 ayında ihracatını en çok artıran sektör olma başarısı gösterdi. Mayısta 26 mal ihracatçısı sektörümüzün 22’sinin ihracatın artırması bizler için büyük mutluluk.

Mayıs ayında ihracat miktar bazında yüzde 34,1 arttı. Tarım ürünleri ihracatı mayısta bir önceki yıla yüzde 3,1 ile sınırlı bir oranda artarken, sanayide artış yüzde 50’ye yaklaştı. Madencilik ürünlerinde ise artış oranı yüzde 20’yi aştı. Mayısta 14 milyon tonluk ihracat hacmine ulaşılırken, ilk 5 ayda ihracat miktar bazında yüzde 26,6 artarak 62 milyon tona ulaştı. Parite etkisi ise yıl başından bu yana olduğu gibi Mayıs ayında da ihracatı olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Mayısta sadece avro-dolar paritesi kaynaklı 437 milyon dolarlık negatif bir parite kaybı yaşandı. Yıl başından bu yana yaşanan kayıp ise 2,8 milyar dolar. Yani avro bazında geçen seneye göre aynı ürünleri aynı fiyatlara ihraç etmemize rağmen, dolar bazında ihracatımız avro-dolar kurundan negatif etkileniyor. Kur aynı olsaydı, mayısta ihracatımız 16 milyar doları rahatlıkla aşmış olacaktı."

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ihracat rakamları ismail gülle mayıs TİM

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