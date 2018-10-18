"İhracatçılarımızı yüksek teminat mektubu komisyonundan kurtaracağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye'nin en büyük sigorta kuruluşu olduklarını belirterek, "İhracatçılarımızla bu alanda daha fazla çalışmak istiyoruz. Çünkü sigortanın poliçeli enstrümanı çok önemli bir teminat. Zamanla artık teminat mektubu ve diğer teminat mektubunun yerine geçebilecek bir teminat. İhracatçılarımızın bankaların yüksek teminat mektubu komisyonlarından kurtulmasına da vesile olacağız." dedi. Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu. Son dönemde yurt dışında yaptıkları ziyaretlere değinen Yıldırım, Londra'da önde gelen yatırımcı kuruluşlarla roadshow görüşmeleri yaptıklarını, sonrasındaki Londra programında başarılı sendikasyon kredisi sağladıklarını belirtti. Yıldırım, dün Hazine'nin yaptığı başarılı ihaleyi anımsatarak şunları kaydetti: "Bu görüşmelerin arkasından ben hep şunu söyleyegeldim, Türkiye ekonomisine inanç hep güçlü olmuştur. Kısa vadede belli problemler yaşıyoruz ama biliyorlar ki bunları aşacağız. Cumhurbaşkanımızın Macaristan programında Macar heyeti ile de bir iş birliği anlaşması yaptık. Biz bir taraftan da dünya eximleri, kalkınma ve finans kuruluşlarıyla iş birliği anlaşmaları yapıyoruz. İhracatçılarımıza daha uygun maliyetlerle, farklı finansman seçenekleri sunmaya çalışıyoruz.

Geçtiğimiz hafta Bali'de de yatırımcı toplantılarına katıldık. Bizden randevu isteyen ya da bizim randevu istediğimiz bankalarla görüşmeler yaptık. Oradaki tespitim de ağustosta Yeni Ekonomi Yaklaşımı'nın açıklanması sonrasında Yeni Ekonomi Programı'nın açıklanması ve o arada yaşadığımız olumlu gelişmeler sonrasında yurt dışındaki bankalarda ağustos ayında başlayan eylülde devam endişenin yavaş yavaş kalktığını ve normalleşmenin olduğunu gördüm. Bu normalleşmenin yabancı bankaların yanında uluslararası yatırımcı kuruluşlarda, kurumsal yatırımcılarda olması gerektiğini ve benzer görüşmelerin devam etmesi gerektiğini söyledim." Türkiye'nin orta ve uzun vadede finansman kaynağını sağladığı yerin uluslararası kurumsal yatırımcılar olduğunu anlatan Yıldırım, "Türkiye ekonomisine ve normalleşmesine yönelik oluşan bu havanın kurumsal yatırımcılar nezdinde de gerekli görüşmelerde her platformda sürdürülmesi gerektiğini söyledim." dedi. \ - "İhracatçıların maliyetlerini artırmadık" Yıldırım, Türk Eximbank olarak yaptıkları başarılı finansman örneklerinin bulunduğunu aktararak, 16 önemli şehirde 97 önde gelen kurumsal yatırımcı ile görüştüklerini, böylelikle ağustosta yaşanılan hassasiyetin arttığı bir döneme hazırlıklı girdiklerini söyledi.

İhracatçıların ağustos ayına çok rahatlamış olarak girdiğini, exim imkanlarının piyasa koşullarına göre daha mütevazi olduğunu ve düşük maliyetlerle finanse edilebildiğini vurgulayan Yıldırım, "Ocak 2017'den beri biz ihracatçıların maliyetlerini hiç artırmadık, tam tersine geçen ağustosta biraz da düşürdük. Yabancı para cinsinden kredilerimiz geçtiğimiz 2017'nin ocak ayının başında neyse şu anda onun da biraz altındadır. Önümüzdeki günlerde Türk Eximbank olarak bu çalışmaları yurt dışındaki kurumsal yatırımcılar nezdinde devam ettireceğiz." diye konuştu. Yıldırım, ihracatın finansmanında orta uzun vadeli kaynağın öneminin çok büyük olduğunu aktararak, "Merkez Bankamız bize kısa vadeli finansmanda problem yaşatmıyor. Yurt dışında bu çabalarımızın sebebi hem Merkez Bankamızın bize verdiği güç hem de Hazinemizin sermaye ve benzeri enstrümanlarda bize sağladığı destektir." dedi. \ - "Teminat mektubu verebilen bir banka haline geldik" Yıldırım, 2017 başından beri çalışmalarını 3 boyutlu sürdürdüklerini, ilk boyutta kendi organizasyonunu iyileştirdiklerini, ikinci boyutta reel sektöre çok yakın çalıştıklarını ve son olarak diğer eximlerle iş birliğimiz, yurt dışı politikalar ve stratejilerle uyumlu bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini aktararak şunları anlattı: