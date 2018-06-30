İhracatçıların yeni başkanı İsmail Gülle oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 25. Genel Kurulu'nda 398 delegenin 149'unun oyunu alan İsmail Gülle TİM'in yeni başkanı seçildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen TİM Genel Kurulu'nda yeni başkan belli oldu. Üç adayın yarıştığı, 439 delegeden 389'unun katıldığı seçimde İsmail Gülle, 149 oy alarak ihracatçıların yeni başkanı oldu.

Seçimde Tahsin Öztiryaki 140, Oğuz Satıcı da 109 oy aldı. Genel Kurul'da ayrıca 27 sektör konseyi başkanı da belirlendi.

Seçimin ardından açıklama yapan Gülle, TİM'in en medeni seçimini gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren verdiğiniz bu görevi sizin adınıza en güzel şekilde kullanacağım. Makam küçülecek, hizmetler büyüyecek. Kimse oyunun dışında kalmayacak. TİM'i, söz verdiğimiz gibi çok farklı bir kurum haline getireceğiz. 20 sene TİM'in her noktasında hizmet ettim. Bundan sonra da daha güçlü, proaktif ve yaratıcı olacağız. Kazanan ihracatçı oldu."

- İsmail Gülle kimdir?

1960 yılında Sivas'ta dünyaya gelen İsmail Gülle ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun olan Gülle, ihtisas programını İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde yaptı.