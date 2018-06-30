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İhracatçıların yeni başkanı İsmail Gülle oldu

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 25. Genel Kurulu'nda 398 delegenin 149'unun oyunu alan İsmail Gülle TİM'in yeni başkanı seçildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 25. Genel Kurulu'nda 398 delegenin 149'unun oyunu alan İsmail Gülle TİM'in yeni başkanı seçildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen TİM Genel Kurulu'nda yeni başkan belli oldu. Üç adayın yarıştığı, 439 delegeden 389'unun katıldığı seçimde İsmail Gülle, 149 oy alarak ihracatçıların yeni başkanı oldu.

Seçimde Tahsin Öztiryaki 140, Oğuz Satıcı da 109 oy aldı. Genel Kurul'da ayrıca 27 sektör konseyi başkanı da belirlendi.

Seçimin ardından açıklama yapan Gülle, TİM'in en medeni seçimini gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren verdiğiniz bu görevi sizin adınıza en güzel şekilde kullanacağım. Makam küçülecek, hizmetler büyüyecek. Kimse oyunun dışında kalmayacak. TİM'i, söz verdiğimiz gibi çok farklı bir kurum haline getireceğiz. 20 sene TİM'in her noktasında hizmet ettim. Bundan sonra da daha güçlü, proaktif ve yaratıcı olacağız. Kazanan ihracatçı oldu."

- İsmail Gülle kimdir?

1960 yılında Sivas'ta dünyaya gelen İsmail Gülle ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun olan Gülle, ihtisas programını İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde yaptı.

1970 yılında babası merhum Halis Gülle'nin kurmuş olduğu Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devir alan Gülle, 1999-2003 yıllarında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanlığı,Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcılığı, Sivaslı Sanayici ve İşadamları Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ergene-2 Organize Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerini yürütüyor.

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ismail gülle Türkiye İhracatçılar Meclisi

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