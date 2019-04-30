FİNANS

"İhracatçımıza artık daha yakınız"

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 20:56 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "İhracatçımıza artık daha yakınız. İhracatçılarımızı aynı elmanın diğer yarısı olarak görüyoruz. Aracılara, komisyonculara, iş takipçilerine hiç ihtiyacımız yok"

İZMİR (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "İhracatçımıza artık daha yakınız. İhracatçılarımızı aynı elmanın diğer yarısı olarak görüyoruz. Aracılara, komisyonculara, iş takipçilerine hiç ihtiyacımız yok." dedi.

İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Meclis Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, 15 şube ve 14 irtibat bürosuyla artık ihracatçının yerinde ve yanı başında hizmet veren bir kurum haline dönüştüklerini söyledi.

Yıldırım, ihracatçıları yerinde tanımak için yapısal dönüşüm gerçekleştirdiklerine işaret ederek, yakında İstanbul Ticaret Odası ile Maltepe'de şube açılışı yapacakları bilgisini de verdi.

"İhracatçının gelebildiği bir banka olmaktan çıkıp ihracatçıya giden, yerinde hizmet veren banka haline geldik." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"1987'den beri çalıştığımız firma 7 bin 700 civarıydı. Şu an 10 bin 300'ü aşmış durumdayız. Dışa dönük çalışmalarımız sonucu böyle bir büyüklüğe ulaşmış olduk. Dünyada kaynak sağlamada 7. büyük bankayız. Dünyada orta ve uzun vadeli kaynak teminine önem veriyoruz."

- "Aracı, komisyoncu ve iş takipçilerine ihtiyacımız yok"

Adnan Yıldırım, Türkiye'nin ihracatında önde gelen 20 şehrinde şube açmayı sürdüreceklerini dile getirerek, "2017'de artık ihracatçımızla yakın çalışır hale geldik. 2018'de dünyadan kaynak girişi konusunda verimli olduk, 2019'da da yeni ürünlerimizi kamuoyuna duyurduk." diye konuştu.

Dolar cinsinden desteği artırma performansını da değerlendirdiklerini vurgulayan Yıldırım, yıl sonunda daha çok kredi kullandırma, daha düşük maliyetle programı sürdürme gibi konuları incelediklerini aktardı.

Sadece şube ve irtibat bürolarıyla değil ihracat destek hizmetleri merkezi ile katkı vermeyi sürdürdüklerini aktaran Yıldırım, "İhracatçımıza artık daha yakınız. İhracatçılarımızı aynı elmanın diğer yarısı olarak görüyoruz. Aracılara, komisyonculara, iş takipçilerine hiç ihtiyacımız yok. Onları hep bankamızdan uzak tutmaya çalıştık. İhracatçılarımızın yeterince maliyeti var." ifadelerini kullandı.

- Meclis Başkanı Kocagöz'den işsizliğe çözüm önerisi

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise ekonomik anlamda Türkiye'nin kritik ve zor günlerden geçtiğini belirterek, işsizlik konusunun büyük önem taşıdığını kaydetti.

Genç nüfusun üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamamasının ekonomik açıdan büyük kayıp olduğunu anlatan Kocagöz, "Tarım yapılabilecek hazine arazilerini genç işsizlere bedelsiz kiralayalım. Devletimize ait tarım yapılabilecek binlerce dönüm hazine arazisi var. Bunların kimisi ağaç tarımına kimisi de endüstriyel tarım üretimine uygun. Bu parsellerin başvuru yapan ve en az 2 yıldır işe girmediğini ispat eden, işsiz genç nüfusa en az 5 yıl süreyle bedelsiz kiralanması önerisini getirmek isterim." diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin önünde 4,5 yıldır seçimsiz bir dönem olduğunu vurgulayarak, "Gerek küresel ekonomideki korumacı adımlar, gerek artan jeopolitik riskler, gerekse Türkiye'nin kendine özel konuları, bu 4,5 yıllık süreyi çok dikkatli yol almamız gereken değerli bir dönem haline getirdi. Türkiye, karşı karşıya kaldığı tehditleri ancak ve ancak toplumsal motivasyona dönüştürebildiği sürece hedeflerine daha hızlı yürüyebilir. Bu nedenle kutuplaşmadan uzak durmalı, bir olmalı, birlikte yol almayız." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERÖzel anlarÖzel anlar
Eximbank'tan ihracatçılara destekEximbank'tan ihracatçılara destek
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adnan Yıldırım kredi Türk Eximbank

En Çok Okunan Haberler

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Koparan yandı! Cezası 60 bin...

Koparan yandı! Cezası 60 bin...

İnternette gördü! Sipariş yağıyor

İnternette gördü! Sipariş yağıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eximbank'tan ihracatçılara destek

Eximbank'tan ihracatçılara destek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.