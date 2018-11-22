FİNANS

"İhracatçıya verilen destek, tarım ürünlerine de yansıyacak"

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 16:47 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "İhracatçılarımızın özellikle ağustostan aralığa kadar olan hasat döneminde ilave destek talepleri üzerine 200 milyon dolarlık Mevsimsel Kredi Destek Programı açıkladık" - "Bu destek, ihracatın yanı sıra tarım ürünlerinde fiyat dengesinin sağlanmasına da katkı sağlayacak"

İZMİR (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bugün açıklanan Mevsimsel Kredi Destek Programı ile yıl sonuna kadar tarım ürünü ihracatı yapan firmalara 200 milyon dolar ilave finansman sağlanacağını, bunun ihracatın yanı sıra tarım ürünleri fiyatlarına da denge kazandıracağını bildirdi.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, NTV ve Özgencil Grup iş birliğiyle ikincisi düzenlenen Ege Ekonomik Forum'un "Yeni Denge Arayışında Ege'nin Rolü" başlıklı oturumunda konuşan Yıldırım, 2 yıl önce göreve başladığında yaklaşık 7 bin 700 ihracatçıyla çalışan kurumun son rakamlarla 10 bin 900 ihracatçıya ulaştığını, KOBİ payının yüzde 68'e çıktığını, Cumhurbaşkanlığı'nın belirlediği 100 günlük icraat programında verilen hedefi yakaladıklarını aktardı.

İhracatçıya verilen destekte de 2016 sonunda 33,3 milyar dolardan 2017'de 39,3 milyar dolara çıktıklarını, bir ay sonra 44 milyar doları bulacaklarını anlatan Yıldırım, son olarak tarıma dayalı girdi kullanan ihracatçılardan gelen talep üzerine yeni bir program açıkladıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kamuoyuyla paylaştığı Mevsimsel Kredi Destek Programı ile tarıma dayalı girdi sağlayan ihracatçılara ilave destek sağlandığına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tarıma dayalı girdi kullanan ihracatçılarımızın özellikle ağustostan aralığa kadar olan hasat döneminde ilave destek talepleri üzerine 200 milyon dolarlık Mevsimsel Kredi Destek Programı açıkladık. İhracatçılar, 'tam paranın lazım olduğu dönemde pozitif ayrımcılık istiyoruz' talebiyle geldi. Bunun startını bugün verdik. Onlar bizden 100 milyon dolar artı destek istediler. Biz, kendi imkanlarımızı zorlayarak 200 milyon dolar olarak açıkladık. Yılın kalan 40 gününde pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatı yapan firmalar ilave 200 milyon dolar kaynak kullanacaklar. Bu destek ihracatın yanı sıra tarım ürünlerinde fiyat dengesinin sağlanmasına da katkı sağlayacak."

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İzmir'in nitelikli insan kaynağı açısından yükselen bir grafik çizdiğini, insanları cezbettiğini, bu avantajı kentin gelişimi için değerlendirmek üzere proje geliştirdiklerini ifade etti.

Özgener, İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığına adaylığı konusundaki bir soru üzerine ise "Geçtiğimiz hafta içinde TOBB Kanunu'nda değişiklik teklifiyle ilgili bir açıklama yaptım, aslında o açıklamayla benim seçimlerdeki konumumun çok net olarak kamuoyu tarafından anlaşıldığını gördüm, bu sorunun cevabı geçen hafta netleşti." yanıtını verdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin bölgenin ihracat performansı hakkında sunum yaptığı oturumda Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, katma değeri yüksek üretime geçiş hedefleri, STAR Rafineri Finans ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Elchin İbadov ise grubun yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

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ihracatçı mevsimsel kredi destek programı tarım desteği Türk Eximbank

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