DİLARA ZENGİN - Türkiye'de ilk olarak Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulan davranışsal kamu politikaları birimi, çalışmalarına yeni oluşturulan daire başkanlığı çatısı altında devam ederek ihracat desteklerine ilişkin mevzuatın kolay anlaşılması ve bürokratik işlemlerdeki sıkıntıların giderilmesine katkı sunacak.

Dünyada kamu politikalarının oluşturulması ve yürütülmesinde hem insan hem de bilimsel verilere dayalı anlayışa geçiş, Türkiye'de de kendini hissettirmeye başladı.

Amerikalı iktisatçı Richard H. Thaler'ın da davranışsal ekonomi alanındaki çalışmalarıyla geçen yıl Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülmesi, pek çok devletin de davranışsal ve deneysel yöntemleri politika süreçlerinde göz önünde bulundurmasında etkili oldu.

AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin ilk davranışsal kamu politikaları birimi Nudge Turkey, çalışmalarını mayıs ayında Bakanlık bünyesinde kurulan "Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanlığı" çatısı altında sürdürecek.