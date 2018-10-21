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İhracatçıya "yerinde gümrükleme" kolaylığı

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2018 11:03 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "İhracatçılarımıza sunduğumuz yeni bir hizmet olan İhracatta Yerinde Gümrükleme’ uygulaması ile firmalarımız adeta bir gümrük idaresi gibi işlemlerini kendi tesislerinden tamamlayabilecek" - "Yaşanan zaman kaybı ile maliyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uygulama, hız ve kolaylık sağlayarak ihracatçılarımızın rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasına katkı sağlayacak"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 100 Gün İcraat Programı içinde de yer alan ve ihracatçılara sundukları yeni bir hizmet olan “İhracatta Yerinde Gümrükleme’’ uygulaması ile firmaların adeta bir gümrük idaresi gibi işlemlerini kendi tesislerinden tamamlayabileceğini belirterek, “Yaşanan zaman kaybı ile maliyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uygulama, hız ve kolaylık sağlayarak ihracatçılarımızın rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasına katkı sağlayacak.” dedi.

Pekcan, AA muhabirine, Bakanlık olarak Türkiye’yi ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı ülkelerin arasında konumlandırmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, bu çalışmalar kapsamında sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği içinde kapsayıcı çözümleri kamuoyunun hizmetine sunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’nda da yer alan ve ihracatçılara sundukları yeni bir hizmet olan “İhracatta Yerinde Gümrükleme’’ uygulaması ile firmaların adeta bir gümrük idaresi gibi gümrük işlemlerini kendi tesislerinden tamamlayabileceklerini anlatan Pekcan, “Böylece firmalarımız, ihraç edeceği eşyalara ilişkin işlemleri bir gümrük idaresine gitmeden, kendi tesisinden tamamlayarak uluslararası pazarlara ulaştırabilecek.” ifadesini kullandı.

Pekcan, ihracat eşyasının gümrük idaresine sunulması nedeniyle yaşanan zaman kaybı ile maliyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uygulamanın hız ve kolaylık sağlayarak ihracatçıların rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasına katkı verdiğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığının bu uygulamasının sadece firmaların işlerini kolaylaştırmakla kalmadığını aynı zamanda gümrüklerdeki iş yoğunluğunun da önüne geçerek riski yüksek firmaların daha detaylı incelenebilmesini sağladığını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

“İhracatta Yerinde Gümrükleme uygulamasında firmalarımızın tesisleri, mobil ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat çalışan gümrük idarelerine dönüşecek. Firmalarımız kendi adlarına düzenlenen özel tipte mühürlerle gümrük mührüne ihtiyaç duymadan gümrük işlemlerini kendi tesislerinde tamamlayabilecek. AB üyesi ülkelerdeki en iyi uygulamalardan faydalanılarak başlatılan uygulama kapsamında, gümrük beyannamesi firma tesisinde verilecek. Gümrük Sistemi üzerinden yapılan merkezi risk analizi ile yerel düzeyde yapılan risk analizleri sonrasında ihracat eşyasının incelenmesini gerektirir bir durum bulunması halinde, mobil gümrük ekiplerince firma tesisine gidilerek yerinde inceleme yapılacak.

Gümrük idaresince eşyanın ihraç edilmesine ilişkin herhangi bir riskli durum görülmemesi halinde eşyanın sınır gümrük idaresine transiti yapılacak. Yerinde gümrükleme yapan firmaların işlemleri yıllık olarak faaliyet raporuna bağlanarak gümrük idaresine sunulacak. Gümrük müfettişlerince üç yılda bir firma tesislerine gidilerek yerinde gümrükleme işlemleri ile firmanın tüm işlemleri defter ve kayıtlar üzerinden incelenecek. Ayrıca riskli durumlar olması halinde üç yıllık periyotlar dışında da firma tesisinde denetim yapılabilecek.”

- “Her tesis bir gümrük anlayışını yaygınlaştıracağız”

İhracatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını hali hazırda 11 firmanın aktif olarak kullandığına dikkati çeken Pekcan, 18 firmanın ise ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip bulunduğunu söyledi.

Pekcan, "Her Tesis Bir Gümrük' anlayışıyla önümüzdeki dönemde de hız kesmeden diğer firmalarımızı da bu sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımız olarak dış ticarette devrim niteliğindeki bu uygulamayı '100 Günlük İcraat Programı' kapsamında yakın zamanda yaygınlaştırarak ülkemizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

-Yıllık 5 milyon dolarlık ihracat yapanlar uygulamadan faydalanacak

Yıllık 5 milyon dolar tutarında ihracat yapan ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmaların bu uygulamadan faydalanmak için başvuruda bulunabileceğine dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

“Koşulları sağlayan ihracatçılarımız adına sistemde gerekli tanımlamaları yapacağız ve firma ihracat yaparken isterse bu yetkisini kullanabilecek. İhracat eşyasını taşıyan araçlar firmalar tarafından mühürlenerek eşyanın ihracat işlemleri firmanın kendi tesislerinde tamamlanacak. Böylelikle ihracatçılarımızın eşyasının iç gümrük idaresine gitmesine gerek kalmayacak. Eşyanın muayene edilmesinin gerekli olduğu durumlarda ise mobil gümrük ekiplerimiz firmanın tesislerine gidip işlemleri burada tamamlayacaklar.”

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İhracatta Yerinde Gümrükleme Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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