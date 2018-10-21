MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 100 Gün İcraat Programı içinde de yer alan ve ihracatçılara sundukları yeni bir hizmet olan “İhracatta Yerinde Gümrükleme’’ uygulaması ile firmaların adeta bir gümrük idaresi gibi işlemlerini kendi tesislerinden tamamlayabileceğini belirterek, “Yaşanan zaman kaybı ile maliyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uygulama, hız ve kolaylık sağlayarak ihracatçılarımızın rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasına katkı sağlayacak.” dedi.

Pekcan, AA muhabirine, Bakanlık olarak Türkiye’yi ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı ülkelerin arasında konumlandırmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, bu çalışmalar kapsamında sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği içinde kapsayıcı çözümleri kamuoyunun hizmetine sunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’nda da yer alan ve ihracatçılara sundukları yeni bir hizmet olan “İhracatta Yerinde Gümrükleme’’ uygulaması ile firmaların adeta bir gümrük idaresi gibi gümrük işlemlerini kendi tesislerinden tamamlayabileceklerini anlatan Pekcan, “Böylece firmalarımız, ihraç edeceği eşyalara ilişkin işlemleri bir gümrük idaresine gitmeden, kendi tesisinden tamamlayarak uluslararası pazarlara ulaştırabilecek.” ifadesini kullandı.