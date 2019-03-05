"İhracatımızdaki artışı kalıcı hale getireceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Önümüzdeki dönemde teknolojiye, tasarıma, markalaşmaya daha fazla yatırım yaparak ihracatımızdaki artışı kalıcı hale getireceğiz." dedi.

Pekcan, Antakya'da bir otelde düzenlenen Ticaret Bakanlığı Bölge İstişare Toplantısı'nda, medeniyetler diyarı Hatay'da buluştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bakanlık olarak iş dünyasıyla istişareye çok önem verdiklerini vurgulayan Pekcan, "Attığımız her adımı bu istişareye, buradaki talep ve önerilere dikkat ederek atmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte neler yaptığımızı konu başlıklarıyla geçeceğim ama genelde sizleri dinleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Ekip arkadaşları ve genel müdürlerin birkaç gündür Hatay'da olduğunu aktaran Pekcan, bu ekibin kentteki iş dünyasını, firmaları teker teker ziyaret ederek taleplerini, sorunlarını ve çözümlerini dinlediğini söyledi.

Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki hedefinin yüksek düzeyli ülkeler ligine yükselmek olduğunu kaydeden Pekcan, şöyle konuştu:

"Bunun için de daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor. Ayrıca ürettiğimiz ürünlerin daha fazla teknolojiye sahip olması, daha fazla katma değere dayalı olması ve ihracatımızın da tabana yayılması bakanlık hedeflerimiz arasında gelmektedir. Şu an yeterince etkili olamadığımız pazarlarda daha etkili olmak adına stratejiler ve yol haritaları geliştirdik. Bunları da 2019 itibarıyla birer birer yürürlüğe koyuyoruz. Devletimiz çok güzel ihracat destekleri veriyordu ama bizim mevzuatımız desteğimiz biraz karmaşık. Mevzuatımızı da sadeleştiriyoruz ama daha kolay bir şey yaptık. 'kolaydestek.gov.tr' diye bütün ihracat desteklerinin animasyonlarla en basit şekilde anlatıldığı bir internet sitesi kurduk."