"İhracatımızı arttırma hedeflerimize çalışıyoruz"

KOCAELİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadınlarımızı, esnafımızı, gençlerimizi, KOBİ'lerimizi merkeze alarak ticaretimizi kolaylaştırmak ve ihracatımızı arttırmak yönünde hedeflerimize çalışıyoruz." dedi. Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir restoranda ihracatçı kadın girişimcilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Pekcan, yaptığı konuşmada, bu sene Birleşmiş Milletler'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili temasının, "Eşit düşün, zekice geliştir ve dönüşüm için yenilik yap" olduğunu söyledi. Eşitliğe giden yolun, teknolojiden, yenilikten ve inovasyondan geçtiğini vurgulayan Pekcan, kadın girişimcilere önem verdiklerini kaydetti. Pekcan, son 10 yılda iş hayatındaki kadın oranının yüzde 24'lerden yüzde 34'lere geldiğini dile getirerek, "Ama OECD ortalaması yüzde 51,3. Demek ki daha gidecek çok yolumuz var. Ama ben bunu her zaman avantaj olarak görüyorum. Demek ki kullanılmamış bir potansiyelimiz var, yüzde 15-20'lerde. Bunun için çok şanslıyız. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi, orta gelir düzeyindeki ülkelerden yüksek gelir düzeyindeki ülkelere geçmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz." diye konuştu.

Daha fazla ihracat ve daha fazla katma değerli ihracatla yüksek gelir düzeyindeki ülkeler seviyesine gelebileceklerini anlatan Pekcan, şöyle konuştu: "2018 yılını, 168 milyar dolar gibi rekor ihracat rakamıyla kapattık. Yine bu sene ilk 2 ayda 28 milyar dolar gibi bir ihracat gerçekleştirdik. Bunun dışında en önemlisi de ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75'lere, bu sene de ilk 2 ayda yüzde 87'ye geldi. Dış finansman ihtiyacımızı biz 2 ayda 10,8 milyar dolar azalttık. Bu demek ki hem dış borçlanmamız azalacak, aynı zamanda da ülke büyümesine katkı sağlıyoruz. 2018'in 3. çeyreğinde dış ticaretin ülkenin büyümesine katkısı 6,73 oldu. Son çeyreğinde ise 9,70 oldu. Ticaret Bakanlığı olarak kadınlarımızı, esnafımızı, gençlerimizi, KOBİ'lerimizi merkeze alarak ticaretimizi kolaylaştırmak ve ihracatımızı arttırmak yönünde hedeflerimize çalışıyoruz." Pekcan, küresel ekonomiye yön veren yenilikçi şirketlerin hemen hepsinin kurucularının genç girişimciler olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: