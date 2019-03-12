FİNANS

"İhracatımızı arttırma hedeflerimize çalışıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Kadınlarımızı, esnafımızı, gençlerimizi, KOBİ'lerimizi merkeze alarak ticaretimizi kolaylaştırmak ve ihracatımızı arttırmak yönünde hedeflerimize çalışıyoruz" - "2018 yılını, 168 milyar dolar gibi rekor ihracat rakamıyla kapattık. Yine bu sene ilk 2 ayda 28 milyar dolar gibi bir ihracat gerçekleştirdik. Bunun dışında en önemlisi de ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75'lere, bu sene de ilk 2 ayda yüzde 87'ye geldi. Dış finansman ihtiyacımızı 2 ayda 10,8 milyar dolar azalttık" - "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, yüzde 51'i ve üzeri kadınlara ait firmalarımızın kullanımına 200 milyon dolar ihracat kredisi tahsis ettik. Eximbank kanalıyla artı 100 milyon lira. Buyurun güle güle harcayın, yeter ki siz ihracat yapın"

KOCAELİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadınlarımızı, esnafımızı, gençlerimizi, KOBİ'lerimizi merkeze alarak ticaretimizi kolaylaştırmak ve ihracatımızı arttırmak yönünde hedeflerimize çalışıyoruz." dedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir restoranda ihracatçı kadın girişimcilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Pekcan, yaptığı konuşmada, bu sene Birleşmiş Milletler'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili temasının, "Eşit düşün, zekice geliştir ve dönüşüm için yenilik yap" olduğunu söyledi.

Eşitliğe giden yolun, teknolojiden, yenilikten ve inovasyondan geçtiğini vurgulayan Pekcan, kadın girişimcilere önem verdiklerini kaydetti.

Pekcan, son 10 yılda iş hayatındaki kadın oranının yüzde 24'lerden yüzde 34'lere geldiğini dile getirerek, "Ama OECD ortalaması yüzde 51,3. Demek ki daha gidecek çok yolumuz var. Ama ben bunu her zaman avantaj olarak görüyorum. Demek ki kullanılmamış bir potansiyelimiz var, yüzde 15-20'lerde. Bunun için çok şanslıyız. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi, orta gelir düzeyindeki ülkelerden yüksek gelir düzeyindeki ülkelere geçmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz." diye konuştu.

Daha fazla ihracat ve daha fazla katma değerli ihracatla yüksek gelir düzeyindeki ülkeler seviyesine gelebileceklerini anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"2018 yılını, 168 milyar dolar gibi rekor ihracat rakamıyla kapattık. Yine bu sene ilk 2 ayda 28 milyar dolar gibi bir ihracat gerçekleştirdik. Bunun dışında en önemlisi de ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75'lere, bu sene de ilk 2 ayda yüzde 87'ye geldi. Dış finansman ihtiyacımızı biz 2 ayda 10,8 milyar dolar azalttık. Bu demek ki hem dış borçlanmamız azalacak, aynı zamanda da ülke büyümesine katkı sağlıyoruz. 2018'in 3. çeyreğinde dış ticaretin ülkenin büyümesine katkısı 6,73 oldu. Son çeyreğinde ise 9,70 oldu. Ticaret Bakanlığı olarak kadınlarımızı, esnafımızı, gençlerimizi, KOBİ'lerimizi merkeze alarak ticaretimizi kolaylaştırmak ve ihracatımızı arttırmak yönünde hedeflerimize çalışıyoruz."

Pekcan, küresel ekonomiye yön veren yenilikçi şirketlerin hemen hepsinin kurucularının genç girişimciler olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gençlerimize de yenilikçi yatırımcılar için o vizyonlarına destek olmak için kadın girişimcilerimize destek olmak zorundayız. Bu doğrultuda Bakanlığımızda şubat ayı itibarıyla İhracat Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığını kurduk. Burada Bakanlığımız ile kadınlarımız ve gençlerimiz arasında hat oluşturduk. Bir tarafında bizler varız, Bakanlık olarak her türlü destekleriyle sizlere hazırlar. Bir tarafında da sizler varsınız. Sizlerin daha çok rekabetçi olabileceği alanlarda sizleri yönlendirmek isteriz."

- "21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduk"

Bakan Pekcan, 21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduklarını anlatarak, yıl sonuna kadar bunu 81 ilde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Devletin ihracatçısına güzel destekler verdiğini anlatan Pekcan, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek kadını odağına alan, uluslararası rekabetçiliği geliştirici projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Pekcan, kadın girişimcilerin uluslararası fuarlara katılımını sağlayacaklarını aktararak, "Bakanlık olarak hem KOBİ'lere, esnafa hem de kadın girişimcilerimize e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz. Sizlerin e-ticaret piyasasından daha fazla pay almanızı destekliyoruz. Bu arada yeni bir müjdemiz daha var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, yüzde 51'i ve üzeri kadınlara ait firmalarımızın kullanımına 200 milyon dolar ihracat kredisi tahsis ettik Eximbank kanalıyla artı 100 milyon lira. Buyurun güle güle harcayın, yeter ki siz ihracat yapın." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından milli yüzücü Meltem Dönmez, Bakan Pekcan'a çiçek takdim etti.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Garanti Bankası’ndan üç ayda 525 milyon dolarlık dış kaynakGaranti Bankası’ndan üç ayda 525 milyon dolarlık dış kaynak
AVM ciro endeksinde artış Ocak’ta enflasyonun altında kaldıAVM ciro endeksinde artış Ocak’ta enflasyonun altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracatçi kadın Kocaeli Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O ücretler arttı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O ücretler arttı

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

O işlerde çalışanlar dikkat! Artık çok tehlikeli

O işlerde çalışanlar dikkat! Artık çok tehlikeli

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TANAP, Azerbaycan'dan gelen gazı 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'ya verecek

TANAP, Azerbaycan'dan gelen gazı 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'ya verecek

Bakan Dönmez: Elektrik ihracatımız, ithalatımızın üstüne geçti

Bakan Dönmez: Elektrik ihracatımız, ithalatımızın üstüne geçti

Garanti Bankası’ndan üç ayda 525 milyon dolarlık dış kaynak

Garanti Bankası’ndan üç ayda 525 milyon dolarlık dış kaynak

AVM ciro endeksinde artış Ocak’ta enflasyonun altında kaldı

AVM ciro endeksinde artış Ocak’ta enflasyonun altında kaldı

15’inci Akbank Kısa Film Festivali 18 Mart’ta başlıyor

15’inci Akbank Kısa Film Festivali 18 Mart’ta başlıyor

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Küçülme 2019’da da hissedilecek

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Küçülme 2019’da da hissedilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.