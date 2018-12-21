Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'nin ihracatının yarısını AB ülkelerine yaptığını belirterek, "Bu demektir ki ilişkilerimiz oldukça iyi seviyede ama bu ilişkileri daha da ileri götürmemiz gerekiyor." dedi.

Hacısalihoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğince yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında, TTSO Toplantı Salonunda düzenlenen KOBİ Çalıştayında yaptığı konuşmada, projenin, AB ile Türk iş dünyasının karşılıklı diyalog içinde ilişkilerini geliştirmesi amacını taşıdığını söyledi.

Türk iş adamlarının AB ile ilişkilerinin daha ileri gitmesi noktasında belli standartlarda onlarla aynı dili konuşması gerektiğini ifade eden Hacısalihoğlu, "Bunun için de söz konusu standartları bilmemiz gerekiyor. Bugün piyasaya baktığımız zaman AB ile ne kadar iç içe yapımız olduğunu görüyoruz. İhracatımızın yarısı AB ülkeleriyle. Bu demektir ki ilişkilerimiz oldukça iyi seviyede ama bu ilişkileri daha da ileri götürmemiz gerekiyor. İlişkilerimizin sürdürülebilir hale getirilmesi için karşılıklı menfaatler doğrultusunda noksanlarımızı tamamlamamız lazım." diye konuştu.