İhracatın parlayan yıldızı Merzifon OSB hedef büyüttü

CİHAN OKUR - Geçen yıl 700 milyon liralık ihracat gerçekleştiren Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) bu yıl yurt dışına 1 milyar liralık ürün gönderilmesi hedefleniyor.

Yeni eklenen ilave alanlarla 300 hektarlık alana sahip olan ve 4 bin kişinin istihdam edildiği Merzifon OSB'de üretilen başta tekstil ve çelik mutfak eşya olmak üzere farklı ürünler, Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.

OSB bünyesinde yatırımcılar için yeni tahsis edilen alanlarda 55 milyon liralık yatırım yapacak 10 firmanın bin 15 kişiye daha istihdam sağlaması planlanıyor.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak için yola çıkan girişimciler, bir yandan yeni yatırımları hayata geçirirken diğer yandan ürettiklerini tüm kıtalara ulaştırmaya çalışıyor.

Geçen yıl 700 milyon liralık ihracat gerçekleştirilen Merzifon OSB'de bu yılki hedef 1 milyar lira olarak belirlendi.

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Amasya Valisi Osman Varol, AA muhabirine, Anadolu'nun ortasından geçen, Ankara ve İstanbul yol hattının kesiştiği noktada bulunmasının Merzifon OSB'yi lojistik ve ulaşım açısından avantajlı konuma getirdiğini söyledi.