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İhracatın parlayan yıldızı Merzifon OSB hedef büyüttü

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Geçen yıl 700 milyon liralık ihracat gerçekleştirilen Merzifon OSB'de bu yıl 1 milyar liralık dış satım hedefleniyor - Amasya Valisi Osman Varol: - "Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ciddi bir seferberlik ilan edildi. Burada bulunan arkadaşlarımız da bu seferberliğe ciddi anlamda destek veriyor" - OSB Müdürü Hasbi Altuntaş: - "Merzifon OSB'de 2020 yılına kadar 6 bin işçi istihdam edilmesi hedefimiz var"

CİHAN OKUR - Geçen yıl 700 milyon liralık ihracat gerçekleştiren Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) bu yıl yurt dışına 1 milyar liralık ürün gönderilmesi hedefleniyor.

Yeni eklenen ilave alanlarla 300 hektarlık alana sahip olan ve 4 bin kişinin istihdam edildiği Merzifon OSB'de üretilen başta tekstil ve çelik mutfak eşya olmak üzere farklı ürünler, Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.

OSB bünyesinde yatırımcılar için yeni tahsis edilen alanlarda 55 milyon liralık yatırım yapacak 10 firmanın bin 15 kişiye daha istihdam sağlaması planlanıyor.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak için yola çıkan girişimciler, bir yandan yeni yatırımları hayata geçirirken diğer yandan ürettiklerini tüm kıtalara ulaştırmaya çalışıyor.

Geçen yıl 700 milyon liralık ihracat gerçekleştirilen Merzifon OSB'de bu yılki hedef 1 milyar lira olarak belirlendi.

- 2020 yılına kadar 6 bin işçi istihdam hedefi

Amasya Valisi Osman Varol, AA muhabirine, Anadolu'nun ortasından geçen, Ankara ve İstanbul yol hattının kesiştiği noktada bulunmasının Merzifon OSB'yi lojistik ve ulaşım açısından avantajlı konuma getirdiğini söyledi.

Merzifon OSB'nin, coğrafi avantajı ve bölge insanının girişimci ruhu sayesinde hızla geliştiğine işaret eden Varol, bölgede birinci gelişim alanında bulunan 41 parselin eklenmesiyle 100'e yakın parsel oluştuğunu anlattı.

Bugüne kadar 13 yeni parseli teslim ettiklerini, girişimcilerin yatırıma girişmek için son hazırlıklarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Varol, "Ülkemizin son yıllarda içinden geçtiği zorlu bir süreç var. Ekonomik saldırılar altında olmamıza rağmen üretici gücümüzü ve istihdamımızı artırmaya gayret ediyoruz. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ciddi bir seferberlik ilan edildi. Burada bulunan arkadaşlarımız da bu seferberliğe ciddi anlamda destek veriyor. Bu konuda başarılı olacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş da üreterek büyüyen bir OSB olduklarını, çalışan sayıları ve ihracat rakamlarının hiç düşmediğini vurguladı.

"OSB'mizden geçen yıl 700 milyon liralık ihracat gerçekleştirildi" diyen Altuntaş, şunları kaydetti:

"Merzifon OSB'de 2020 yılına kadar 6 bin işçi istihdam edilmesi hedefimiz var. En önemli şey üretmek. Üretim rakamlarımızı sürekli artırmayı hedefliyoruz. Üretirsek ülkemizin, girişimcimizin ve milletimizin kazanacağını biliyoruz. Bu anlamda devletimizden çok büyük destekler var. KOSGEB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çok büyük destekleri bulunuyor. Üreticiye ve ihracat yapan firmalara çok büyük katkıları oluyor."

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