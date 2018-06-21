"İhracatın Yıldızları" ödül töreni

İSTANBUL (AA) -​ Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, seçimlerin tamamlanmasından sonra en önemli beklentilerinin, ihracatın ve ekonominin tekrar ana gündem maddesi olması olduğunu belirterek, "O yüzden de ihracata ve ekonomiye odaklanmak, ülkenin büyümesi, üretimi, refahı ve ihracatı adına çok önemli." dedi. Büyükekşi, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 2017 yılında en fazla ihracat yapan firmalara ödüllerinin verildiği "İhracatın Yıldızları" ödül törenindeki konuşmasında, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için hayırlı olması temennilerini dile getirdi. Türkiye'nin farklı bir sistemle seçime gittiğini anımsatan Büyükekşi, "İnşallah bu seçimler neticesinde ülkemizde daha ileri seviyelere taşıyacak sonuçları elde ederiz. Seçimlerin tamamlanmasından sonra en önemli beklentimiz, ihracatın ve ekonominin tekrar ana gündem maddesi olmasıdır. O yüzden de ihracata ve ekonomiye odaklanmak, ülkenin büyümesi, üretimi, refahı ve ihracatı adına çok önemli. 2023 yılında giden hedeflere ulaşabilmek için mutlaka gündemimiz bu konuda değiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Büyükekşi, İHKİB'in hazırladığı strateji belgesiyle tüm sektörlere öncü olduğunu belirterek, 2018’in ilk 5 ayında ihracatta yüzde 10’luk büyüme yakalayan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yılı tüm zamanların ihracat rekoru ile kapatacağına inandığını ifade etti. 30 Haziran'da TİM seçimlerinin yapılacağını anımsatan Büyükekşi, başkanlık için adaylıklarını ilan eden Tahsin Öztiryaki, İsmail Gülle, Oğuz Satıcı'ya da başarılar diledi. \ - "Dijital dönüşüm özel destek kapsamına alınmalı" İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de 2017'de sektör olarak Türkiye’ye cari açığın yüzde 30'u kadar net döviz kazandırdıklarını bildirdi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün net döviz getirisinde 14 milyar dolar ile açık ara önde olduğunu vurgulayan Gültepe, yüksek katma değerli ihracat için dijital dönüşümün özel destek kapsamına alınması gerektiğini dile getirdi. Gültepe, dijitalleşme konusunda öncü olmak istediklerini belirterek, "Dijital dönüşümün sektörümüz için yüksek katma değerli ihracat, ülkemiz için daha fazla döviz ve cari açığın kapatılmasına daha fazla katkı anlamına geleceğinin bilinmesini istiyoruz." dedi.

Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyonda 5'inci büyük tedarikçi ülke olmasına rağmen dünya ticaretinden hak ettiği payı alamadığına dikkati çeken Gültepe, yaklaşık 500 milyar dolar olan küresel ticaretten Türkiye'nin payının yüzde 3,4 olduğunu anımsattı. Türkiye'nin küresel pazardaki payını yeterli görmediklerini belirten Gültepe, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sektör olarak orta vadede 60 milyar dolarlık ihracat hedefimiz için geçen yıl hazırladığımız 'Hazır giyim Sektörü Vizyon Belgesi' ile oyun planımızı değiştirdik. Yeni vizyonumuz ışığında hazırladığımız 'Dört Dörtlük Eylem Planı'mızı geçen nisan ayında göreve başlar başlamaz uygulamaya koyduk. Sektörü hedeflerine taşıyacak yol haritası niteliğindeki eylem planımızda yer alan 4 temel hamlede önceliği üretime verdik. Çünkü üretim yoksa ihracat, ihracat yoksa döviz, döviz yoksa büyüme yok. Anadolu'nun her tarafını üretim üssü yapacağız. Güzel İstanbulumuzu ise dünyanın belli başlı moda merkezlerinden biri haline getireceğiz." \ - "Dijitalleşemeyen işletmelerin ayakta kalma şansı yok"

Mustafa Gültepe, mesleki eğitim ve tasarım başta olmak üzere bir çok konuda öncülük yaptıklarını ve ilham kaynağı olduklarını, Endüstri 4.0'a da en hazır sektörlerin başında geldiklerini aktardı. Yeni dönemin sihirli sözcüğünün "dijitalleşme" olduğunu altını çizen Gültepe, şunları kaydetti: “Küresel ticarette oyunun kurallarının yeniden yazıldığı günümüzde dijitalleşmeyen işletmelerin, kurumların ayakta kalma şansı yok denecek kadar az. Yani dünya hazır giyim ticaretinde mevcut konumumuzu korumak ve daha yukarılara çıkmak istiyorsak firmalarımızın çok hızlı bir şekilde dijitalleşmesi gerekiyor. Biz bu gerçeği çok önce görerek dijitalleşmeyi ülkemizin ve sektörümüzün gündemine taşıdık. Firmalarımız için İHKİB Mobil Aplikasyon Uygulamasını başlattık. Bu alanda öncü sektör olma hedefimizde kamu otoritesinin desteğini arkamızda görmek istiyor ve dijital dönüşümün özel destek kapsamına alınmasını bekliyoruz. Dijital dönüşüm sektörümüz için daha yüksek katma değerli ihracat, ülkemiz için daha fazla döviz ve cari açığın kapatılmasına daha fazla katkı anlamına geleceğinin bilinmesini istiyoruz."