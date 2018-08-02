FİNANS

İhracatın yüzde 66,7'si 20 ülkeye

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ihracatında zirvede yer alan 20 ülkeye yılın ilk yarısında 54,8 milyar dolarlık dış satım yapılırken, bu rakam Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 66,7'sine karşılık geldi - ABD, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Suudi Arabistan ve İran dışında kalan ülkelere yönelik ihracat yükseldi - Türkiye'nin yılın ilk yarısında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında Almanya birinciliğini korurken, bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar dolar artışla 8,2 milyar dolara ulaştı

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'nin ihracatında zirvede yer alan 20 ülkeye yılın ilk yarısında 54,8 milyar dolarlık dış satım yapılırken, bu rakam toplam ihracatın yüzde 66,7'sini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl ocak-haziran döneminde 77 milyar 375 milyon 634 bin dolarken bu yılın ilk yarısında 82 milyar 222 milyon 861 bin dolara ulaştı.

İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere geçen yılın ilk yarısında 53 milyar 491 milyon 906 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl aynı dönemde 54 milyar 828 milyon 167 bin dolarlık satış gerçekleştirildi. Böylece, yılın ilk yarısındaki ihracatın yüzde 66,7'si söz konusu ülkelere yapılmış oldu.

- İlk 20'deki ülkeler değişmedi

Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 20 ülkenin yer aldığı listede, ABD, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bulgaristan, Suudi Arabistan ve İran dışında kalan ülkelerde ihracat artışı oldu.

Listede yer alan 20 ülke yılın ilk yarısında da yerini korurken, sıralamadaki değişiklikler dikkati çekti.

En büyük değişiklik BAE'nin sıralamasında gözlenirken, bu ülkeye ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,9 azaldı. Böylece, Ocak-Haziran 2017 döneminde 2. sırada olan BAE, bu yıl 15. sıraya geriledi.

Söz konusu dönemde BAE'nin ardından en çok değişiklik, listede 7 basamak düşen İran'da görüldü. İran, geçen yıl bulunduğu 12. sıradan 19. sıraya geriledi.

Yılın ilk 6 ayında Rusya sıralamada 5 basamak yükselerek 13. sıraya yerleşti. Rusya'ya gerçekleştirilen ihracat, yüzde 46,5'lik artışla 1,7 milyar dolara yaklaştı.

- Almanya birinciliğini korudu

Türkiye'nin yılın ilk yarısında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında Almanya birinci sıradaki yerini korudu. Almanya'ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yılın ilk yarısında 1 milyar dolar artarak 8,2 milyar doları geçti. Almanya aynı zamanda söz konusu dönemde miktar bazında en çok artış yaşanan ülke oldu.

Almanya'yı, yaklaşık 5,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 5 milyar dolarla İtalya, 3,9 milyar dolarla İspanya, 3,89 milyar dolarla Irak takip etti.

Söz konusu dönemde ihracat rakamlarındaki yüzdelik artışa bakıldığında en fazla yükselişin yüzde 46,5 ile Rusya'ya satışlar olduğu görüldü. Rusya'nın ardından en fazla ihracat artışının gerçekleştiği ülkeler yüzde 37,6 ile Hollanda, yüzde 32,1 ile Romanya ve yüzde 31,6 ile Belçika olarak sıralandı.

Türkiye'nin, geçen yıl ve bu yılın ocak-haziran dönemlerinde en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştiği ilk 20 ülkeye ilişkin veriler şöyle:

SıralamaÜlkeler20182017Değişim (%)1Almanya8.231.2797.221.26014.02Birleşik Krallık5.216.7274.568.30914.23İtalya5.044.9334.257.05918.54İspanya3.894.9363.012.94629.35Irak3.887.2234.614.661-15.86ABD3.837.2804.427.116-13.37Fransa3.824.5103.212.72519.08Hollanda2.414.5151.754.29937.69Belçika2.029.6091.541.88831.610İsrail1.955.8871.626.19220.311Romanya1.923.6731.456.64932.112Polonya1.680.9471.510.56311.313Rusya Federasyonu1.650.0551.126.08246.514Çin1.462.5101.333.4189.715BAE1.397.2925.570.042-74.916Mısır1.393.0921.073.39929.817Suudi Arabistan1.328.4591.496.046-11.218Bulgaristan1.319.3591.350.997-2.319İran1.313.4061.536.537-14.520Yunanistan 1.022.477 801.71927.5 İlk 20 ülke54.828.16753.491.9062.5 Diğer ülkeler27.394.69423.883.72914.7 Toplam82.222.86177.375.6346.3

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Anahtar Kelimeler:
almanya Birleşik Arap Emirlikleri ihracat rusya TÜİK

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