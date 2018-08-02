İhracatın yüzde 66,7'si 20 ülkeye

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'nin ihracatında zirvede yer alan 20 ülkeye yılın ilk yarısında 54,8 milyar dolarlık dış satım yapılırken, bu rakam toplam ihracatın yüzde 66,7'sini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl ocak-haziran döneminde 77 milyar 375 milyon 634 bin dolarken bu yılın ilk yarısında 82 milyar 222 milyon 861 bin dolara ulaştı.

İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere geçen yılın ilk yarısında 53 milyar 491 milyon 906 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl aynı dönemde 54 milyar 828 milyon 167 bin dolarlık satış gerçekleştirildi. Böylece, yılın ilk yarısındaki ihracatın yüzde 66,7'si söz konusu ülkelere yapılmış oldu.

- İlk 20'deki ülkeler değişmedi

Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 20 ülkenin yer aldığı listede, ABD, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bulgaristan, Suudi Arabistan ve İran dışında kalan ülkelerde ihracat artışı oldu.

Listede yer alan 20 ülke yılın ilk yarısında da yerini korurken, sıralamadaki değişiklikler dikkati çekti.