İhracatını katladı zor dönemde ek istihdam sağladı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, bugüne kadar hiçbir krizde işten eleman çıkarmadıklarını kaydederek, "İhracata yönelik yaptığımız çalışmalar sonrası bırakın adam çıkarmayı şu anda eleman alıyoruz. Son 2-3 ayda işe aldığımız eleman sayısı 300 kişiyi geçti." dedi.

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamı yerli sermaye ile kurulan Türk tüketici elektroniği şirketi Sunny'nin, Esenyurt'taki fabrikasında televizyon başta olmak üzere uydu alıcıları, küçük ev aletleri ve elektrikli mutfak aletleri gibi ürünler ürettiğini aktardı.

Yılda milyonlarca adet üretim yaptıklarını dile getiren atmaca, bunların yüzde 70'inin televizyon olduğunu, şirket bünyesinde kurdukları Ar-Ge merkezi ile 8K televizyonları Türkiye'de yerli olarak üretir duruma geldiklerini anlattı.

Atmaca, TV üretimlerinde kalite ve inovasyonun yanı sıra yerliliğe de önem verdiklerinin altını çizerek, Ar-Ge merkezlerindeki mühendislerle teknolojiyi en güncel hali ile ürünlere yansıtıp müşterilerine kusursuz görüntüyü izletmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bu kapsamda 8K UHD TV ürünlerinin çalışmalarına son hızla devam ettiklerini dile getiren Atmaca, "Mükemmel görüntünün yanı sıra mükemmel ses kalitesi deneyimi yaşamak isteyenler için 22.2 kanal ses teknolojisi, izleyici deneyimini, gerçeğe yakınlık anlamında bir adım daha ileriye taşımayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.