İhracatlık domatesler güneşe serildi

Kurutulmuş domateste en fazla ihracat 19 milyon 500 bin dolarla İngiltere'ye yapılırken, bu ülkeyi 13 milyon 344 bin dolarla İtalya ve 9 milyon 472 bin dolarla Almanya izledi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2018'de 85 ülkeye yaptığı kuru domates ihracatından 88 milyon dolar gelir elde etti.

Daha çok makarna, pizza ve salatalarda tercih edilen kurutulmuş domatesler Avrupa ve ABD'de kahvaltı sofralarında da yer alıyor.

Mevsimlik işçilerin topladığı domatesler, kamyon ve traktörlere yüklenerek beyaz örtülerin serildiği arazilere götürülüyor. Burada ikiye kesilerek talebe göre tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık bir hafta güneşte bekletiliyor.

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçedeki tarlaların kırmızıya büründüğü belirterek, "Kurutulmuş domates ihracatıyla hem ürünümüzü hem güneş enerjimizi ihraç etmiş oluyoruz. Kuruduktan sonra ilçemizdeki tesislerde işlenip dünyaya gönderilen bu ürün, ilçe ekonomisi için vazgeçilmez öneme sahip." dedi.

- "Bu ürün ilçe ekonomisi için vazgeçilmez öneme sahip"

Bu yıl ise hastalık bakımından domateste çok ciddi bir sıkıntı olmadığını belirten Uçak, "Geçen yıl hastalıktan dolayı salça ve kuru domates üretiminde sıkıntı vardı. Bu yıl hastalığın olmaması nedeniyle kurutulmuş domates ihracatımızın 100 milyon dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Salçada da güzel bir sezon bekliyoruz." dedi.

Son yıllarda ihracatın yanında iç talebin de arttığına işaret eden Olgun, "Sadece üretim değil istihdama da katkısı var. Tarladan toplanması, burada serilmesi, paketlenmesi ihracatı... Tarladan sofraya kadarki süreçte birçok vatandaşımız buradan ekmek yiyor." diye konuştu.

Domates kurutma işiyle uğraşan Hatice Başak da temmuz güneşinde çalışmanın çok zor olduğunu ancak geçimlerini kan kırmızısı sergilerden sağladıklarını söyledi.

Bu yıl domates veriminin çok iyi olduğu dile getiren Başak, "Domatesi tarladan 50 ila 75 kuruşa alıyoruz. Yaklaşık 13 kilodan 1 kilo kuru domates çıkıyor. Kuru domatesin kilosunu da yaklaşık 15 liraya satıyoruz." dedi.

