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İhracatlık domatesler güneşe serildi

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kuru domates ihracatının önemli bölümünün karşılandığı Ege Bölgesi'nde ovalar, hasadın ardından açılan kurutma sergileriyle kırmızıya büründü - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak: - "Bu yıl hastalığın olmaması nedeniyle kurutulmuş domates ihracatımızın 100 milyon dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin kurutulmuş domates ihracatında lider konumda bulunan Ege Bölgesi'nde hasadın ardından domatesler kurutma işlemi için güneşe serildi.

Ege ovalarında nisan ayında ekilen domatesler temmuz ayında hasat ediliyor.

Mevsimlik işçilerin topladığı domatesler, kamyon ve traktörlere yüklenerek beyaz örtülerin serildiği arazilere götürülüyor. Burada ikiye kesilerek talebe göre tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık bir hafta güneşte bekletiliyor.

Kuruyan domatesler paketleme tesisinin ardından özellikle Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Daha çok makarna, pizza ve salatalarda tercih edilen kurutulmuş domatesler Avrupa ve ABD'de kahvaltı sofralarında da yer alıyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2018'de 85 ülkeye yaptığı kuru domates ihracatından 88 milyon dolar gelir elde etti.

Kurutulmuş domateste en fazla ihracat 19 milyon 500 bin dolarla İngiltere'ye yapılırken, bu ülkeyi 13 milyon 344 bin dolarla İtalya ve 9 milyon 472 bin dolarla Almanya izledi.

- Hedef 100 milyon dolarlık ihracat

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl domatesten hastalık nedeniyle yeterli verim elde edilemediğini söyledi.

Bu yıl ise hastalık bakımından domateste çok ciddi bir sıkıntı olmadığını belirten Uçak, "Geçen yıl hastalıktan dolayı salça ve kuru domates üretiminde sıkıntı vardı. Bu yıl hastalığın olmaması nedeniyle kurutulmuş domates ihracatımızın 100 milyon dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Salçada da güzel bir sezon bekliyoruz." dedi.

Kuru domates ihracatının yüzde 95'inin Ege Bölgesi'nden yapıldığını dile getiren Uçak, tanıtım çalışmalarıyla özellikle Uzak Doğu pazarına ihracatın artırılabileceğini ifade etti.

- "Bu ürün ilçe ekonomisi için vazgeçilmez öneme sahip"

İhracatlık kuru domates üretiminin önemli kısmının yapıldığı Torbalı'da da hasat sezonu nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçedeki tarlaların kırmızıya büründüğü belirterek, "Kurutulmuş domates ihracatıyla hem ürünümüzü hem güneş enerjimizi ihraç etmiş oluyoruz. Kuruduktan sonra ilçemizdeki tesislerde işlenip dünyaya gönderilen bu ürün, ilçe ekonomisi için vazgeçilmez öneme sahip." dedi.

Son yıllarda ihracatın yanında iç talebin de arttığına işaret eden Olgun, "Sadece üretim değil istihdama da katkısı var. Tarladan toplanması, burada serilmesi, paketlenmesi ihracatı... Tarladan sofraya kadarki süreçte birçok vatandaşımız buradan ekmek yiyor." diye konuştu.

Domates kurutma işiyle uğraşan Hatice Başak da temmuz güneşinde çalışmanın çok zor olduğunu ancak geçimlerini kan kırmızısı sergilerden sağladıklarını söyledi.

Bu yıl domates veriminin çok iyi olduğu dile getiren Başak, "Domatesi tarladan 50 ila 75 kuruşa alıyoruz. Yaklaşık 13 kilodan 1 kilo kuru domates çıkıyor. Kuru domatesin kilosunu da yaklaşık 15 liraya satıyoruz." dedi.

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domates güneş hedef ihracat istihdam kurutma sergi

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