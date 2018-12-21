FİNANS

"İhracatta 2023 hedefi için Çin pazarı çok önemli"

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 11:27 | Son Güncelleme

Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer: - "Çin pazarını, Avrupa'ya alternatif yeni bir pazar kazanma ve özellikle yaş meyve sebze üreticilerinin ürünlerinin iyi paraya satılması noktasında çok önemsiyoruz. Çin'e yapılan ihracatın artması 2023 hedefleri doğrultusunda çok önemli" - "Önümüzdeki yıllarda Çin'e kirazın yanı sıra süt tozu, incir, fındık, pamuk, zeytinyağı ve kanatlı hayvan da göndereceğiz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, "Çin pazarını, Avrupa'ya alternatif yeni bir pazar kazanma ve özellikle yaş meyve sebze üreticilerinin ürünlerinin iyi paraya satılması noktasında çok önemsiyoruz. Çin'e yapılan ihracatın artması 2023 hedefleri doğrultusunda çok önemli." dedi.

Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıl Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü, bu süre zarfında Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile İstanbul, Ankara, Isparta ve Afyonkarahisar'da pek çok organizasyon yaptıklarını söyledi.

Çin'e ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Beşer, "Bütün bunların neticesinde Türkiye ile Çin arasında 2015 yılında G-20 zirvesinde 7 anlaşma imzalandı. Bunlardan bir tanesi de Türk kirazının Çin'e ihraç edilmesiyle ilgiliydi." diye konuştu.

Bu yıl Türkiye'den ilk kez Çin'e kiraz ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Beşer, "Isparta'da yetiştirilen kirazlardan 6 tonunu bu yıl uçak kargo ile Çin'e ihraç ettik. Bu sayede kiraz üreticisi biraz da olsa nefes aldı ancak kirazla kalmayacağız. Önümüzdeki yıllarda Çin'e süt tozu, incir, fındık, pamuk, zeytinyağı ve kanatlı hayvan da göndereceğiz." dedi.

- "Ocak ayında Pekin ve Şangay'da ikili temaslarımız olacak"

Türkiye'den Çin'e yapılan ihracatın önemine dikkati çeken Beşer, şöyle devam etti:

"Çin pazarını, Avrupa'ya alternatif yeni bir pazar kazanma ve özellikle yaş meyve sebze üreticilerinin ürünlerinin iyi paraya satılması noktasında çok önemsiyoruz. Çin'e yapılan ihracatın artması 2023 yılı Türkiye ihracat hedefleri doğrultusunda çok önemli. 15 Kasım'da Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği olarak yeni bir dernek oluşumunda bulunduk. Çin Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı bu konuda çok büyük destek verdi. Ankara'da resepsiyon verdik. 600 milyon nüfusa sahip bir coğrafyada ikili ilişkiler noktasında görüşmelerimiz oluyor. Ocak ayı içinde dernek olarak Pekin ve Şangay'da ikili temaslarımız olacak. Sonrasında ihracat noktasında önemli adımlar atacağımızı düşünüyoruz."

Beşer, Türkiye ile Çin arasında ticarete konu olan kalemlere ilişkin de şunları kaydetti:

"Çin, mermer, maden, doğal taş, zeytinyağı, kuru gıda, yaş meyve sebze noktasında hakikaten önde gelen bir pazar. Çin'e ihracat yapan ve ihracat kapasitesi olan firmalarla çok yoğun iletişim içindeyiz. Devletimiz, hükümetimiz bu noktada bize her türlü desteği veriyor. Ümit ediyorum ki 2019 yılında yapacağımız pek çok anlaşmayla yeni kurulan Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği sayesinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracata ciddi manada katkı sağlayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Çin ihracat

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