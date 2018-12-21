"İhracatta 2023 hedefi için Çin pazarı çok önemli"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, "Çin pazarını, Avrupa'ya alternatif yeni bir pazar kazanma ve özellikle yaş meyve sebze üreticilerinin ürünlerinin iyi paraya satılması noktasında çok önemsiyoruz. Çin'e yapılan ihracatın artması 2023 hedefleri doğrultusunda çok önemli." dedi.

Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 yıl Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü, bu süre zarfında Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile İstanbul, Ankara, Isparta ve Afyonkarahisar'da pek çok organizasyon yaptıklarını söyledi.

Çin'e ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Beşer, "Bütün bunların neticesinde Türkiye ile Çin arasında 2015 yılında G-20 zirvesinde 7 anlaşma imzalandı. Bunlardan bir tanesi de Türk kirazının Çin'e ihraç edilmesiyle ilgiliydi." diye konuştu.

Bu yıl Türkiye'den ilk kez Çin'e kiraz ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Beşer, "Isparta'da yetiştirilen kirazlardan 6 tonunu bu yıl uçak kargo ile Çin'e ihraç ettik. Bu sayede kiraz üreticisi biraz da olsa nefes aldı ancak kirazla kalmayacağız. Önümüzdeki yıllarda Çin'e süt tozu, incir, fındık, pamuk, zeytinyağı ve kanatlı hayvan da göndereceğiz." dedi.