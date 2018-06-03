FİNANS

"İhracatta 2023 hedefini Bursa bugünden yakaladı"

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Geçen yılı 5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla kapatan Bursa, nisan ayında da geleneği bozmayarak ithalatın 195 milyon dolar üzerinde ihracat yaptı - BTSO Başkanı Burkay: - "Bursa, ülkemizin 2023 yılı için hedeflediği kilogram başı ortalama hedefi olan 4 dolarlık ihracat rakamını bugünden yakalamayı başarmıştır"

SİNAN BALCIKOCA - Geçen yılı 5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla kapatan Bursa, nisan ayında da 195 milyon dolar fazla vererek ihracattaki farkını ortaya koydu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Bursa'da 2018 yılı nisan ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 18,9 artarak 1 milyar 19 milyon 390 bin dolara çıktı.

Aynı dönemler içinde ithalat ise yüzde 21 yükselerek 824 milyon 355 bin dolar olarak gerçekleşti. Buna göre Bursa, nisanda 195 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek bu alandaki geleneğini bozmadı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın ihracata dayalı kalkınma hedefleriyle Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, ihracata dayalı bir ekonomik büyüme ve kalkınma hedefinin gerçekçi olabilmesi için katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ithalata bağlı ihracatın azaltılması gerektiğini söyledi.

- Türkiye ekonomisinin dinamosu: Bursa

Türkiye ekonomisinin dinamosu olan Bursa'nın, son 5 yıllık periyotta dış ticaret makasında ihracat performansını her geçen yıl daha da artırırken ithalatını da sınırlandırmayı başardığını vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Geçen yıl da 14 milyar dolarlık ihracatla İstanbul'un ardından Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı kenti olan Bursa, ithalatını da 9 milyar dolar seviyesinde tutmayı başarmıştır. Kent olarak 5 milyar doları aşan dış ticaret fazlası da gerek ülkemizin cari açıkla mücadelesine gerekse de diğer şehirlerimizin hedefleri noktasında örnek bir nitelik taşımaktadır. Bursa'nın ticaret fazlası vermesini sağlayan en önemli unsur yüksek katma değerli ürün üretme ve satabilme becerisidir."

Burkay, Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği 157 milyar dolarlık ihracatın kilogram başına düşen birim fiyatının 1,3 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, "Bursa’da bu rakam 4 dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bir başka ifadeyle Bursa, ülkemizin 2023 yılı için hedeflediği kilogram başı ortalama hedefi olan 4 dolarlık ihracat rakamını bugünden yakalamayı başarmıştır." dedi.

BTSO olarak gerçekleştirdikleri projelerle Bursa'nın dönüşüm sürecine Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, Ur-Ge ve kümelenmeler ile fuar projeleriyle öncülük ettiklerini dile getiren Burkay, yeni dönemde hayata geçirecekleri Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB, KOBİ OSB, Model Fabrika ile kuluçka ve inovasyon merkezleri gibi önemli projelerle de Bursa'nın, Türkiye'nin 2023 hedeflerindeki aktörlük rolünü daha da güçlendirmek en önemli hedefleri arasında arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
BTSO bursa ihracat

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