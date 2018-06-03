"İhracatta 2023 hedefini Bursa bugünden yakaladı"

SİNAN BALCIKOCA - Geçen yılı 5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla kapatan Bursa, nisan ayında da 195 milyon dolar fazla vererek ihracattaki farkını ortaya koydu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Bursa'da 2018 yılı nisan ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 18,9 artarak 1 milyar 19 milyon 390 bin dolara çıktı.

Aynı dönemler içinde ithalat ise yüzde 21 yükselerek 824 milyon 355 bin dolar olarak gerçekleşti. Buna göre Bursa, nisanda 195 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek bu alandaki geleneğini bozmadı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın ihracata dayalı kalkınma hedefleriyle Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, ihracata dayalı bir ekonomik büyüme ve kalkınma hedefinin gerçekçi olabilmesi için katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ithalata bağlı ihracatın azaltılması gerektiğini söyledi.

- Türkiye ekonomisinin dinamosu: Bursa

Türkiye ekonomisinin dinamosu olan Bursa'nın, son 5 yıllık periyotta dış ticaret makasında ihracat performansını her geçen yıl daha da artırırken ithalatını da sınırlandırmayı başardığını vurgulayan Burkay, şunları kaydetti: