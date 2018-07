İhracatta 'Akdeniz meyve sineği' korkusu

'VURUCU HAMLE TOPLU YAPILMALI'

Türkiye'de polikültür şeklinde üretim yapıldığı için bir arada yetiştirilen sert çekirdekli meyveler, narenciye ürünleri ve sebzelerin birbirlerinin hastalığından etkilendiğini vurgulayan İncefikir, üreticilere şu uyarılarda bulundu:

"Bir an önce tuzaklarından, örneklerinden, zirai danışmanlarından, mühendislerinden fikirler alıp bir an önce ilaç ve tuzak çalışmalarına başlamalarında ve bunun yayılmasında önlem olarak ilk vurucu hamlenin toplu olarak bütün ovada yapılmasının çok önemi var. Polikültür tarım da yerini bir an önce planlı tarıma bırakmak zorunda."