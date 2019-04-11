FİNANS

"İhracatta Fark Yaratanlar" ödüllerini aldı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Deri sektörü pazar çeşitliğini sağlamış, kuvvetli bir paydaş sektörümüz. Bu bağlamda sektörün Güney Kore ve Japonya gibi bölgelerdeki potansiyelini kullanması gerekiyor" - İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak: - "Dünyadaki ekonomik daralmalara rağmen deri ve deri mamulleri sektörümüz, pazarlarını çeşitlendirerek ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Deri ve deri mamulleri sektörü olarak 180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), "İhracatta Fark Yaratanlar" ile 5 farklı kategoride sektörün geçen yıl gerçekleştirdiği 1,7 milyar dolarlık ihracata katkı sunan 346 başarılı firmayı ödüllendirdi.

"İhracatta Fark Yaratanlar" ödül töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Yenibosna'daki Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Törende İDMİB, platin, altın, gümüş, bronz ve başarı sertifikası ile 5 farklı kategoride 346 ihracatçıyı ödüllendirdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yılın ilk 3 ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olan 45 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, rakamın; yıl sonunda 180 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşabileceklerini gösterdiğini kaydetti.

Deri sektörünün pazar çeşitliğini sağlamış, kuvvetli bir paydaş sektör olduğunu vurgulayan Gülle, bu bağlamda sektörün Güney Kore ve Japonya gibi bölgelerdeki potansiyelini kullanması gerektiğini söyledi.

Gülle, "Ayakkabıdan saraciyeye, deri konfeksiyondan diğer ürün gruplarına kadar tüm sektör, katma değerli ihracatla fark yaratıyor. İhracatta fark yaratanlar, hepiniz bu farkı yarattığınızı biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

- "180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak da ödül alan firmaların neredeyse tamamının bir önceki yıla göre daha fazla ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdiğini kaydetti.

Rusya’da yaşanan sıkıntılardan sonra pazar çeşitliliğini artırdıklarını belirten Şenocak, "Dünyadaki ekonomik daralmalara rağmen deri ve deri mamulleri sektörümüz, pazarlarını çeşitlendirerek ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Deri ve deri mamulleri sektörü olarak 180 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu rakamlara ulaşmamızda en büyük pay burada ödül alan firmalarımızın..." diye konuştu.

- Deride mart ayında tüm zamanların ihracat rekoru

Mustafa Şenocak, deri ve deri mamulleri sektörü ihracatının sürekli yükseliş ivmesi gösterdiğini, sektör ihracatının 1 Ocak-31 Mart döneminde 440 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Şenocak, "Mart ayında ise tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Mart ayında sektör olarak ihracatımız yüzde 4,6’lık artışla 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızı daha da artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada bulunan firmalarımız dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyor." şeklinde konuştu.

- 2019 yılında yurt dışı fuarlarına 170 firmayla milli katılım

İDMİB Başkanı Şenocak, geçen yıl İDMİB olarak, 6 fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise MICAM, LINEAPELLE, APLF fuarlarına 170 firma ile ikişer defa milli katılım organizasyonu gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

65 üye firma ile gerçekleştirdikleri Ur-Ge projelerinin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Şenocak, "Yakın zamanda deri konfeksiyon Ur-Ge kümemiz ile ABD’ye bir ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Yine Ur-Ge projelerimiz kapsamında, halihazırda üye firmalarımızı sosyal uygunluk denetimlerine hazırlıyoruz. Sektörümüzden gelecek talepler neticesinde 2019 yılı içerisinde yeni Ur-Ge projeleri başlatmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Son 10 yılda ihracatta kilogram başı birim fiyatlarımız 3 kat arttı"

Mustafa Şenocak, alt sektörlerdeki ihracatın da arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2018 yılında 888 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesine ulaşan ayakkabı sektörümüz, 2019'un ocak-mart döneminde de 295 milyon dolar ihracatla tarihinin en yüksek dönemsel ihracat rekorunu kırdı. Türkiye’nin katma değerli ihracatta gururu olan deri ve kürk konfeksiyonu sektörümüzde, 2018 yılında ihracatta kilogram başı 192 dolar birim fiyatla ve 25 milyon dolarlık ihracatla Amerika kıtasında tüm zamanların en yüksek ihracat rekoruna ulaştık. Saraciye sektörümüzde 170 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Örneğin, İtalya’ya ihracatta kilogram başı birim fiyatımız 2018 yılında yüzde 15 oranında arttı. Yarı işlenmiş, bitmiş deri ve işlenmiş kürk ihracatımızın kilogram başı birim fiyatı ise 2018 yılında 13 dolar ile tarihi zirveye ulaştı. Son 10 yılda ihracatta kilogram başı birim fiyatlarımız 3 kat arttı."

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İDMİB İhracatta Fark Yaratanlar TİM

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