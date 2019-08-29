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"İhracatta gıdanın hedef sektör olması stratejik bir seçim"

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 18:19 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz: - "İhracat Ana Planı'nda hedef sektörler arasında gıda sektörünün bulunması çok önemli. Bu stratejik değere sahip bir seçim" - "Gıda, geçmişten günümüze önemini hiç kaybetmemiş ve gelecekte de kaybetmeyeceği kesin olan tek sektör. En az savunma kadar stratejik" - "İhracat Ana Planı'ndaki hedef sektörlere yapılacak desteklerle, Türkiye gıda sektörünün, dolayısıyla da tarım ve hayvancılığının yaşadığı birçok sorunun aşılacağına, sektörümüzün çağı yakalayacağına olan inancım tamdır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İhracat Ana Planı'nda hedef sektörler arasında gıdanın bulunmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Gıda ise geçmişten günümüze önemini hiç kaybetmemiş ve gelecekte de kaybetmeyeceği kesin olan tek sektör. En az savunma kadar stratejik." ifadelerini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamayla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından bugün açıklanan İhracat Ana Planı'nı değerlendirdi.

Planda hedef sektörler arasında gıda sektörünün bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kopuz, bu seçimin stratejik değere sahip olduğunu aktardı.

İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör bulunduğunu hatırlatan Kopuz, "Her biri ülkemizin bu yüz yıldaki kaderini etkileyecek öneme sahip, makine, otomotiv, elektrik-elektronik ve kimya sektörleriyle birlikte gıda sektörünün de hedef sektörler arasında yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, tüm bu sektörlerin 21. yüzyıl boyunca, Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmesi için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, makine, otomotiv, elektrik-elektronik ve kimyanın bugünün dünyasını kuran sektörler olduğunu bildirdi.

"Gıda ise geçmişten günümüze önemini hiç kaybetmemiş ve gelecekte de kaybetmeyeceği kesin olan tek sektör." ifadesini kullanan Kopuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gıda, en az savunma kadar stratejik bir sektördür. Hükumetimiz bugüne kadar gıdanın öneminin farkında olduğunu, uyguladığı politikalarla defalarca kanıtladı. Bugün de İhracat Ana Planı’nın hedef sektörlerinden biri olarak belirlemesiyle bu önemin farkında olduğunu bir kez daha gösterdi. İhracat Ana Planı'ndaki hedef sektörlere yapılacak desteklerle, Türkiye gıda sektörünün, dolayısıyla da tarım ve hayvancılığının yaşadığı birçok sorunun aşılacağına, sektörümüzün çağı yakalayacağına olan inancım tamdır."

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Anahtar Kelimeler:
İhracat Ana Planı

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