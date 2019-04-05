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İhracatta savunma gaza, zeytinyağı frene bastı

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

İhracatı yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre en fazla artan sektör yüzde 57,3 ile savunma ve havacılık sanayi, en çok düşen ise yüzde 46,2 ile zeytin ve zeytinyağı oldu - Savunma ve havacılık sanayi sektörünün ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre 231,6 milyon dolarlık artışla 635 milyon 659 bin dolara ulaştı - Aynı dönemde zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracatı da neredeyse yarı yarıya azalarak 100 milyon doların altına indi

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - İhracatına, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ivme veren sektör yüzde 57,3'le savunma ve havacılık sanayi olurken, dış satımı yüzde 46,2 azalan zeytin ve zeytinyağı sektörü kan kaybetti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ekonomisinin ocak-mart dönemindeki ihracatı 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarak 44 milyar 567 milyon 364 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde ihracatı yüzdesel bazda en fazla artan sektör savunma ve havacılık sanayi oldu. Sektörün ihracatı 2018'in ocak-mart döneminde bulunduğu 404 milyon 88 bin dolar düzeyinden, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 57,3'lük artışla 635 milyon 659 bin dolara ulaştı.

Aynı dönemde, ihracat artışında savunma ve havacılık sanayini gemi ve yat sektörü izledi. Gemi ve yat sektörünün yılın ilk çeyreğindeki ihracatı 2018'in ocak-mart dönemine göre yüzde 50,4 artarak 267 milyon 721 bin dolara yükseldi.

En yüksek ihracat artışını yakalayan üçüncü sektör ise kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Bu sektörde ilk çeyrekte yapılan ihracat, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 19,6 arttı ve 4 milyar 988 milyon 377 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

- Zeytin ve zeytinyağı ihracatı 100 milyon doların altına indi

İhracatı yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre en fazla azalan sektör, zeytin ve zeytinyağı olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracatı yüzde 46,2 azalarak 90 milyon 821 bin dolara geriledi. Böylece sektörün ihracatı neredeyse yarı yarıya düşerek 100 milyon doların altına inmiş oldu.

İhracat azalışında zeytin ve zeytinyağı sektörünü yaş meyve ve sebze takip etti. Söz konusu sektörün ilk çeyrekteki ihracatı 2018'in ocak-mart dönemine göre yüzde 20,9 azaldı ve 509 milyon 517 bin dolara düştü.

Madencilik ürünleri ihracatı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 azalarak 966 milyon 612 bin dolara geriledi. Böylece madencilik ürünleri, ilk çeyrekte ihracatı en fazla azalan üçüncü sektör oldu.

- İhracatın yüzde 17,4'ü otomotivden

Otomotiv sektörü ihracatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azalmasına karşın, 7 milyar 758 milyon 396 bin dolarla ülke ihracatının yüzde 17,4'ünü tek başına sırtladı.

Otomotivin ardından miktar bazında en fazla ihracata imza atan sektör 4 milyar 988 milyon 377 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Bu sektörün Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ise yüzde 11,2 düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde miktar bazında en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör ise hazır giyim ve konfeksiyon olarak kayıtlara geçti. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ilk çeyrekte 4 milyar 516 milyon 512 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleşirken, bu rakam ülke ihracatının yüzde 10,1'ini karşıladı.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat otomotiv Savunma TİM zeytin ve zeytinyağı

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