İhracatta savunma gaza, zeytinyağı frene bastı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - İhracatına, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ivme veren sektör yüzde 57,3'le savunma ve havacılık sanayi olurken, dış satımı yüzde 46,2 azalan zeytin ve zeytinyağı sektörü kan kaybetti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ekonomisinin ocak-mart dönemindeki ihracatı 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarak 44 milyar 567 milyon 364 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde ihracatı yüzdesel bazda en fazla artan sektör savunma ve havacılık sanayi oldu. Sektörün ihracatı 2018'in ocak-mart döneminde bulunduğu 404 milyon 88 bin dolar düzeyinden, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 57,3'lük artışla 635 milyon 659 bin dolara ulaştı.

Aynı dönemde, ihracat artışında savunma ve havacılık sanayini gemi ve yat sektörü izledi. Gemi ve yat sektörünün yılın ilk çeyreğindeki ihracatı 2018'in ocak-mart dönemine göre yüzde 50,4 artarak 267 milyon 721 bin dolara yükseldi.

En yüksek ihracat artışını yakalayan üçüncü sektör ise kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Bu sektörde ilk çeyrekte yapılan ihracat, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 19,6 arttı ve 4 milyar 988 milyon 377 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.