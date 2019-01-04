İhracatta tarihi rekor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel anlamdaki olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılında ihracatın yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bizler için asıl önemli olan yakaladığımız bu fiili yıllık ihracat rakamının aynı zamanda Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır." dedi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye'nin önde gelen ihracatçılarının katıldığı "2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı" JW Marriot Otel'de gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, küresel ekonomide 2018 yılında Fed’in sıkı para politikasına devam etmesinin dünya genelinde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde büyümeyi yavaşlattığını ifade ederek, 2019 yılında bu politikanın devam etmesini, AB Merkez Bankasının ise 2018 yılına göre daha sıkı bir para politikası uygulamasını beklediklerini dile getirdi.

Pekcan, küresel ekonomideki risk beklentilerinin üretimi ve ticareti olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, bu kapsamda, ticaret savaşları, Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ve Brexit'in olumsuz gelişmeler olarak değerlendirilebileceğini söyledi.