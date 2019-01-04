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İhracatta tarihi rekor

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 12:38 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (1) - "2018 yılı fiili ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bizler için asıl önemli olan yakaladığımız bu fiili yıllık ihracat rakamının aynı zamanda Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır" - "2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında 8,2 puan artışla yüzde 75,3 olarak gerçekleşmiştir" - "Tahminlerimize göre 2019 yılında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranında bu yükselme devam edecektir"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel anlamdaki olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılında ihracatın yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bizler için asıl önemli olan yakaladığımız bu fiili yıllık ihracat rakamının aynı zamanda Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır." dedi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye'nin önde gelen ihracatçılarının katıldığı "2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı" JW Marriot Otel'de gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, küresel ekonomide 2018 yılında Fed’in sıkı para politikasına devam etmesinin dünya genelinde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde büyümeyi yavaşlattığını ifade ederek, 2019 yılında bu politikanın devam etmesini, AB Merkez Bankasının ise 2018 yılına göre daha sıkı bir para politikası uygulamasını beklediklerini dile getirdi.

Pekcan, küresel ekonomideki risk beklentilerinin üretimi ve ticareti olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, bu kapsamda, ticaret savaşları, Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ve Brexit'in olumsuz gelişmeler olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütünün, 2019 yılı için küresel ticarette yüzde 3,7 gibi mütevazi bir artış öngördüğüne işaret eden Pekcan, bu nedenle 2019 yılı net ihracatın, büyümeye katkısının her zamankinden daha stratejik hale geldiğini vurguladı.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak bu stratejik bakışla gelişmeleri takip etiklerini ve ihracatçıyı destekleyici önlemleri almaya devam ettiklerini bildirdi.

Geçen yılın ihracat rakamlarını açıklayan Pekcan, "Küresel anlamdaki olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılı fiili ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bizler için asıl önemli olan yakaladığımız bu fiili yıllık ihracat rakamının aynı zamanda Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır. 2017 yılına göre ihracatımız 11,1 milyar dolar artmıştır. Mart ayında milli gelirimiz de açıklandığında ülkemiz ihracatının milli gelire oranında da tarihi bir zirve yakalanmasını bekliyoruz. Bu şu manaya geliyor, Türkiye, her zamankinden daha fazla dünya ekonomisine açık, dünya ekonomisine her zamankinden daha fazla entegredir." dedi.

- İthalat yüzde 4,6 düştü

Finansal daralmanın, küresel ekonomiye dair artan risklerin ve ticaret savaşlarının görüldüğü 2018 yılında ihracatın güçlü performansının, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir destek olduğunu belirten Pekcan, net ihracatın büyümeye güçlü katkısının 2018'in son çeyreğinde de devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

Bakan Pekcan, 2019 yılında ihracatın küresel gelişmelerle paralel şekilde devam etmesini, milli gelir içinde ihracatın payının yükselmesini ve ihracatın büyümeye olumlu katkısının devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Pekcan, ithalat rakamlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında 8,2 puan artışla yüzde 75,3 olarak gerçekleşmiştir. Tahminlerimize göre 2019 yılında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranında bu yükselme devam edecektir. Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz, ülkemizin dünya ile ticari ilişkilerini uzun vadede dengeli bir yapıya kavuşturmak böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kademe kademe azaltmaktır."

(Sürecek)

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2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantıs Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TİM

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