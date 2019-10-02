FİNANS

"İhracatta yakaladığımız ivmenin süreceğine inancımız tam"

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "İhracatımız, küresel ve bölgesel tüm olumsuz koşullara rağmen bu yılın 9 ayında yüzde 2,56 artarak 132,5 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. İhracatta yakaladığımız ivmenin, sizlerin (ihracatçıların) gayretli çalışmaları sayesinde bundan böyle de devam edeceğine inancımız tamdır" - "Yüksek teknolojili ürün üretimine ve ihracatına ağırlık vereceğiz. Biliyorsunuz bir taraftan ticaret savaşları devam ediyor, bu savaşları fırsata çevirebiliriz. Biz bu yönde adımlarımızı atacağız"

MERSİN (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatımız, küresel ve bölgesel tüm olumsuz koşullara rağmen bu yılın 9 ayında yüzde 2,56 artarak 132,5 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. İhracatta yakaladığımız ivmenin, sizlerin (ihracatçıların) gayretli çalışmaları sayesinde bundan böyle de devam edeceğine inancımız tamdır." dedi.

Pekcan, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) düzenlenen "TİM Akdeniz Meclisi" toplantısında yaptığı konuşmada, AKİB'in ihracat rakamlarına değindi, her zaman ihracatçının yanında olacaklarını söyledi.

Türkiye geneli ihracat verilerine ilişkin bilgi veren Pekcan, "İhracatımız, küresel ve bölgesel tüm olumsuz koşullara rağmen bu yılın 9 ayında yüzde 2,56 artarak 132,5 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. İhracatta yakaladığımız ivmenin, sizlerin gayretli çalışmaları sayesinde bundan böyle de devam edeceğine inancımız tamdır ancak yılın 8 ayında TÜİK verilerine göre baktığımız zaman geçen senenin 8 ayında ihracat birim fiyatımızın 1,37 dolar/kilogramdan, 1,17 dolar/kilograma geldiğini görüyoruz. Hatta eylül ayını incelediğimiz zaman 1,07 dolar/kilograma gelmiş." diye konuştu.

Bu düşüşte çeşitli etkenler olduğunu belirten Pekcan, avro/dolar paritesinin etkisine işaret etti. Bakan Pekcan, "Çünkü biz ithalatımızı dolarla, ihracatımızı avroyla yapıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Ticaret savaşlarını fırsata çevirebiliriz"

Pekcan, ticaret savaşlarını fırsata çevirmeyi amaçladıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Yüksek teknolojili ürün üretimine ve ihracatına ağırlık vereceğiz. Biliyorsunuz bir taraftan ticaret savaşları devam ediyor, bu savaşları fırsata çevirebiliriz. Biz bu yönde adımlarımızı atacağız. Bunun dışında küresel ekonominin yüzde 3,2 büyümesi revize edildi. Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticareti yüzde 2,6'dan 1,2'ye revize etti. Bu da çok ciddi bir rakam. Küresel büyümeden Çin ve Hindistan'ı çıkardığınızda 3,2 değil yüzde 2 olduğunu hep birlikte göreceğiz."

Pekcan, Bakanlık olarak çalışmalarını ihracatçılarla sürekli irtibat halinde sürdürdüklerini ifade etti.

- "Hedeflerimize ulaşacağımızdan kuşkumuz yok"

Bakan Pekcan, 29 Ağustos'ta "İhracat Ana Planı"nı açıkladıklarını ve hedef ülkeler belirlediklerini, 5 sektörü de hedef sektörler olarak seçtiklerini söyledi.

Yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarına değinen Pekcan, bu konuda verilen destekleri anlattı.

Pekcan, hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını belirterek, "Kalkınma Planı çerçevesinde 226,6 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşmak ve İhracat Ana Planımız doğrultusunda, Bakanlığımızın dijitalleşme programları doğrultusunda hedeflerimize sizlerle beraber istişare halinde ulaşacağımızdan bir kuşkumuz yok." dedi.

- "Bir Cumhuriyet tarihi rekorunu açıkladık"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Türkiye ihracatının her geçen dönem artış gösterdiğine işaret ederek, "Bugün burada bir Cumhuriyet tarihi rekorunu açıkladık, 15,2 milyar dolarlık eylül ayı ihracatı." ifadesini kullandı.

Gülle, ihracatta elde edilen başarının kendilerine sorumluluklar getirdiğini ve heyecan verdiğini, İhracat Ana Planı'nda belirlenen 17 hedef ülke başta olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmalar yayınladıklarını dile getirdi.

Mersin'in önemli bir ticaret merkezi olduğunu belirten Gülle, kentin, Türkiye'nin ihracat artışına verdiği katkıyı aynı tempoda devam ettirmesini beklediklerini söyledi.

Gülle, teknolojik gelişmelerin yanı sıra ihracatta pazar çeşitliliğinin de önemli olduğuna işaret ederek, avantajlı ürünlerde pazar payı korunmaya çalışılırken ihracatın düşük olduğu ülkelere özel ürünler de üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur ile çok sayıda ihracatçının katıldığı toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

"İhracatta yakaladığımız ivmenin süreceğine inancımız tam"

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "İhracatımız, küresel ve bölgesel tüm olumsuz koşullara rağmen bu yılın 9 ayında yüzde 2,56 artarak 132,5 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. İhracatta yakaladığımız ivmenin, sizlerin (ihracatçıların) gayretli çalışmalar

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi

TİM Akdeniz Meclisi
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