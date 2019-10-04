"İhracatta yeni rekorlar görebiliriz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, 2018'in son 3 ayında ortalama dolar kurunun 5,50, avro kurunun 6.28 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, "Yani Eylül ayında miktar bazlı artışın değerlere yansımamasındaki kur engeli önümüzdeki aylarda olmayacak. Dolayısıyla biz miktar bazlı ihracat rakamlarımızı koruyabilirsek kurun desteğiyle birlikte önümüzdeki aylarda aylık rekor ihracat rakamları görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatın bir önceki aya göre yüzde 15,7 artış gösterdiğini, geçen yılın aynı ayına göre ise rakamın neredeyse aynı olduğunu kaydetti.

Miktar bazında 2018 Eylül'e göre yüzde 20 artış yaşanmasına karşın toplam tutarın aynı kalmasının en önemli nedeninin geçen seneki kur seviyeleri olduğunu vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Eylül ayında ihracatın rakamsal olarak bir önceki yıla artış göstermesi beklenmiyordu. Burada elbette global ürün fiyatlarındaki düşüş kadar döviz kurlarındaki geri çekilme de etkili. Eylül 2018'e göre bakıldığında bu eylülde ortalama dolar kuru yüzde 9,9 avro kuru ise yüzde 14,9 düşüş gösterdi. Miktar bazında yaşanan artış da bu sebeple değer artışına yansımadı. Ayrıca avro/dolar paritesindeki geri çekilme de dış ticaret dengesini bozuyor. Üretim maliyetlerimizi lira ve dolar ağırlıklı kalemler oluştururken ihracatın büyük kısmı avro üzerinden fiyatlama ile Avrupa'ya yapılıyor. Bu da bizi negatif etkiliyor."