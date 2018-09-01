İhracı kayda bağlı mallar listesine ekleme

İhracı kayda bağlı mallar listesine, mısır, arpa ve buğday kırıkları da eklendi.

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle, ihracı kayda bağlı mallar listesine yeni ürünler eklendi.

Söz konusu listeye eklenen ürünler şöyle sıralandı:

"Mısır kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın, yuvarlatılmış, diğerleri), arpa kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın, yuvarlatılmış, diğerleri), buğday kırıkları (Buğdaydan peletler, buğday yassılaştırılmış taneler, flokon halindeki taneler, kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın, yuvarlatılmış, sadece iri parçalar halinde ufalanmış, diğerleri)."

