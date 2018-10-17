FİNANS

İhtisas fuarları çelik sektörün en önemli oyuncularını ağırlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

ANKIROS , ANNOFER , TURKCAST ihtisas fuarları tüm döküm, demir-çelik ve demir dışı metaller sektörlerini aynı çatı altında buluşturmak için hazırlanıyor.

7İSTANBUL (AA) - ANKIROS, ANNOFER , TURKCAST ihtisas fuarları bir kez daha tüm döküm, demir-çelik ve demir dışı metaller sektörlerini aynı çatı altında buluşturmak için hazırlanıyor.

Fuar öncesinde Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Koray Hatipoğlu, Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl’ın katılımlarıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, 2018 yılının ikinci yarısında yaşanan döviz problemi ve dünya çapında yaygınlaşan korumacılık önlemlerinin çelik sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Ancak, Türkiye dünya serbest ticaretinin aktif bir üyesi olduğunu ifade eden Yayan, şunları kaydetti:

"Ticaret savaşları, elde edilmiş kazanımları geriye götürmek dışında bir fonksiyon icra etmeyecektir. ANKİROS Fuarı, serbest piyasa ekonomisine olan inancın bir göstergesidir. ANKİROS Fuarının başarısı, serbest piyasa bayrağını daha yüksek bir profilde dalgalandırmaya katkı sağlayacaktır. 15 Temmuz ve sonrasındaki olağanüstü hal döneminde ve içinden geçmekte olduğumuz sıkıntılı ekonomik şartlarda, Fuara katılan yabancı firma sayısındaki artış, Fuarın yalnızca Türk üreticiler değil, teknoloji ve yüksek teknolojiye sahip makine teçhizat üreten yabancı firmalar için de, büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Çelik endüstrisinde dünyanın en son teknolojilerini Türkiye’ye getiren ve çelik üreticileri ile teknoloji üreticilerini buluşturan nadir platformlardan birisi konumunda bulunan ANKİROS fuarı, gerek Türk çelik sektörü için gerekse diğer katılımcı firmalar için önemli bir zemin hazırlamaktadır. Bu fuar, teknolojik gelişme alanında sektöre sunulmuş önemli bir fırsat niteliğindedir. ANKİROS Fuarı’nın gerçekleştireceği başarılı organizasyonlarla, çelik sektörümüzün, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesine imkân sağlayarak, rekabet gücünü arttırması konusunda önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz."

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Koray Hatipoğlu ise toplantıda yaptığı değerlendirmede, 2012 yılından bu yana, dünya üretim ortalamalarının yaklaşık 7 misli oranında bir büyüme oranı yakalayan Türkiye'nin dünya döküm üretiminden aldığı payın dört yıl içinde yüzde 27 arttığını aktardı.

. En güncel verilere göre Türkiye'nin metal döküm üretim miktarı bakımından dünyada 11. Avrupa’da ise 3. sırada olduğunu bildiren Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörümüzü dünyada daha da ileriye taşıyan fuar üçlüsünde fuar ile eş zamanlı olarak derneğimiz 10. TÜDÖKSAD Uluslararası Döküm Kongresi’ni gerçekleştirecek. TÜDÖKSAD Akademi tarafından düzenlenen ve bu yılki ana teması “Sürdürülebilir Karlılık” olarak belirlenen kongre programında 25, 26 ve 27 Ekim’de gerçekleşecek 7 oturumda toplam 46 başlıkta sunum gerçekleşecek. Bunun yanında, 3. TÜDÖKSAD Erdoğan Nas Çevre Ödülleri töreni ve Poster Sergisi, Hakan Karakaya Döküm Heykel Sergisi, 5. Dökümün Fotoğrafları Sergisi ve önceki fuarlarda da büyük ilgi gören “Cevdet Usta ile Döküm Yapıyoruz” etkinliğinde katılımcılar gerçek bir döküm deneyimini, derneğimizin etkinlik alanında yaşayacaklar."

-"Dünyanın 193 ülkesinin 45’i ANKİROS ANNOFER 2018’de 618 firma ile yer alacak"

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anı ise şunları kaydetti:

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST fuarları hem stant alanı hem sektör lideri katılımcıları hem de profesyonel ziyaretçileriyle en prestijli fuarlar oldular. ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST üçlemesi, katılımcı ve ziyaretçi etkinliği ile sektörel fuarlar arasında bu farkı ile öne çıkmaktadır. Metalurji alanında Avrupa ve dünyada bilinen ve tanınan, ziyaretçi ve katılımcı sayıları ile de Avrupa’nın ikinci büyük etkinliği olup Yakın ve Orta Doğu, Rusya Bölgesi ve Kuzey Afrika coğrafyasından 75’ten fazla ülkeden katılımcı ve ziyaretçiye kapılarını açmaktadır. ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST fuar üçlüsü, sektörün önde gelen ulusal ve global kuruluş ve derneklerinden de büyük destek almaktadır. ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST fuarları, ilgili tüm sanayi dalları için etkili ve kalıcı çözümler sunan vazgeçilmez bir iş platformu haline gelmiştir. Geçtiğimiz fuar, net 22 bin 72 metrekare net stant alanında 45 ülkeden 390 yerli 595 yabancı olmak üzere toplam 985 katılımcıya ve yine 70 ülkeden 12 bin 974 yerli bin 753 yabancı olmak üzere toplam 14 bin 727 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu yıl da yeni katılımcılarımız ile ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST 2018, bin 015 katılımcıyı geçerek kendi rekorunu kırmış oluyor. Fuar 22 bin 140 metrekare sergileme ve 2 bin metrekare etkinlik alanında kurulacaktır. Dünyanın 193 ülkesinin 45’i ANKİROS ANNOFER 2018’de 618 firma ile yer alacaklardır."

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