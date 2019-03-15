FİNANS

"İhtiyaçlarımızı başkaları değil biz belirlemeliyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal: - "Tüketiciler, ihtiyaçlarının belirlenmesinde kendileri etkili olmalı, çevresel etkilerden uzak alışveriş yapmalılar. İhtiyaçlarımızı başkaları değil biz belirlemeliyiz" - "Şikayetlerin çözümlerinin, tüketici örgütlerinin de içinde bulunduğu bir çalışmayla oluşturulması gerekiyor"

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilere bilinçli alışveriş yapmaları çağrısında bulunarak, "Tüketiciler, ihtiyaçlarının belirlenmesinde kendileri etkili olmalı, çevresel etkilerden uzak alışveriş yapmalılar. İhtiyaçlarımızı başkaları değil biz belirlemeliyiz." dedi.

Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda kendilerine en çok internet ve sosyal medya üzerinden yapılan alışverişler, GSM operatörlerinin hizmetleri, yetkisiz servisler, konut ve devre mülk satışları, abonelik sözleşmeleri ve ayıplı mallar nedeniyle şikayet geldiğini söyledi. Koçal, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar nedeniyle yapılan şikayetlerin de son zamanlarda ön plana çıkmaya başladığını belirtti.

Bu tür sorunların azalmasının yolunun, bilinçli alışveriş ve tüketicileri istismar ederek haksız kazanç peşinde koşanlara caydırıcı cezalar uygulanmasından geçtiğini vurgulayan Koçal, "Çözümlerin, bakanlığa, tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine intikal eden tüketici sorunlarının sektörel tasniflerinin yapılarak, tüketici örgütlerinin de içinde bulunduğu bir çalışmayla oluşturulması gerekiyor." diye konuştu.

Abonelik sözleşmelerinde telefonla alınan onayla yenilenen ya da değiştirilen sözleşmelerin bir suretinin mutlaka tüketiciye gönderilmesi gerektiğine dikkati çeken Koçal, "Hiçbir operatör bunu göndermiyor, bunun gönderilip gönderilmediğinin denetimi de yapılmıyor. Yine devre mülk ve ön ödemeli konut satışlarında yapılan sözleşmelerin, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yapılması gerekirken sözleşmelerin büyük çoğunluğu bu hükümleri içermiyor, bunun denetimi ise neredeyse hiç yapılmıyor." ifadesini kullandı.

- Sosyal medyadan alışverişe dikkat

Koçal, sosyal medya üzerinden alışverişlerde çok dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Hatta mümkünse sosyal medyada oluşturulan sitelerden vatandaşlarımız alışveriş yapmamalı. Çünkü ürünler kesinlikle sosyal medya sayfalarında görseli olan ürünler değil, pazardan alınan kalitesiz çok ucuz ürünler. Hatta tüketiciye boş kutu gönderildiği yönünde şikayetler geliyor. Yine bu sitelerden yapılan alışverişler mesafeli satış sözleşmeleri kapsamında olması nedeniyle tüketici 14 günlük cayma süresini kullanmak istediğinde, karşısında muhatap bulamıyor. Sosyal medya üzerinde açılan bu siteler sürekli değişiyor, telefonları değişiyor, adresler sahte, sabit telefonları dahi yok."

Koçal, tüketicilere, satın alacakları ürünleri, üreticisi, yahut dağıtıcısının web sayfalarından kontrol ederek sipariş etmelerini, sosyal medya üzerinden oluşturulan sitelerden alışveriş yapılması durumunda da siparişlerini takipli kargo sitemiyle istemelerini tavsiye etti.

Bilinçli tüketicinin alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlayacağını ve o liste dışında hiçbir şey almayacağını vurgulayan Koçal, şunları kaydetti:

"Tüketiciler, ihtiyaçlarının belirlenmesinde kendileri etkili olmalı, çevresel etkilerden uzak alışveriş yapmalılar. Reklamların, komşuların, arkadaşların etkisinde kalmamalı, gelir ve gider dengesine göre ihtiyacını belirlemeli.
İhtiyaçlarımızı başkaları değil biz belirlemeliyiz.
Atalarımızın dediği gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Yani gelir ve gider dengemizi kuracağız.
Alışverişlerimizi ne alacağımızı bilerek, belirleyerek ve onun dışına çıkmayarak yapacağız.
Bilinçli tüketiciler olarak haklarımızı bileceğiz, öğreneceğiz ve tüketici derneklerinde örgütleneceğiz."

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Aziz Koçal TÜDEF Tüketici Dernekleri Federasyonu

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