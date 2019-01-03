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İHÜ Hukuk Fakültesi Dekanı, UNIDROIT yönetiminde

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, Merkezi Roma'da bulunan Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü'nün 2019-2023 dönemi Yönetim Konseyi üyesi oldu

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, Merkezi Roma'da bulunan Uluslararası Özel Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü'nün (UNIDROIT) 2019-2023 dönemi Yönetim Konseyi üyeliğine seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, UNIDROIT 1926 yılında, Milletler Cemiyeti'ne bağlı olarak özel hukukun yeknesaklaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş ve daha sonra bağımsız bir uluslararası kuruluş olarak varlığını devam ettirdi.

UNIDROIT'nın faaliyetleri, Genel Kurulca her beş yılda bir seçilen yirmi beş uzman hukukçudan oluşan Yönetim Konseyi tarafından yürütülüyor.

Ekim 2018 tarihi itibarıyla, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 63 üyesi olan bu kuruluş, özel hukukun yeknesaklaştırılması ve özellikle uluslararası ticaret hukukunun gelişmesi amacıyla, anlaşmalar, model kanunlar ve ilkeler hazırlamakta.

UNIDROIT'nın uluslararası ticaret hukukuna yapmış olduğu en önemli katkısı Uluslararası Ticari Sözleşmelere İlişkin UNIDROIT İlkeleri. Bu ilkeler, uluslararası ticaret hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesinde uygulanacak hukuk olarak, uluslararası tahkimde hakem heyetleri tarafından uygulanmakta.

Uluslararası ticaret hukukuna ilişkin uygulamadaki sorunları gidermek amacıyla UNIDROIT nezdinde çalışma grupları, Yönetim Konseyi'nin kararları çerçevesinde yeni ve farklı konular hakkında çalışmalara devam ediyor.

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