FİNANS

İİB'den ilk çeyrekte 1,8 milyar dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 13:23 | Son Güncelleme

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarak 1 milyar 800 milyon doları aştı - İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer: - "2019'un başında yakaladığımız ihracat artışını ilk çeyrekte de devam ettirdik. İlk çeyrekteki bu olumlu seyrin bütün yıl boyunca devam edeceğini öngörüyoruz" - "İstanbul ihracatçıları, Türkiye'nin genel ihracat artışının çok üzerinde bir ihracat artışıyla büyüyerek, emin adımlarla yoluna devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin (İİB) ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarak 1 milyar 800 milyon doları aştı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, üye 7 ihracatçı birliğiyle martta 656 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren İİB, ilk çeyrekte ise 1,8 milyar doların üzerine performansa imza attı. Birlik, ihracatını martta yüzde 8,4, ilk çeyrekte ise yüzde 9,2 artırdı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, martta 180 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, bu rakam ilk çeyrekte 504 milyon dolara ulaştı.

Yılın üçüncü ayında 156 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış sağladı. Birlik, yılın ilk çeyreğinde ise toplamda 424 milyon doların üzerinde ihracat yaparak, yüzde 12 artış yakaladı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), ilk çeyrekte Türkiye'nin en çok ihracat artışı sağlayan sektörlerinden oldu. GYHİB, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,4 ihracat artışı sağlayarak, yaklaşık 268 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin martta ihracatı ise 99 milyon dolar oldu.

Martta gerçekleştirdiği 66,5 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış yakalayan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), ilk çeyrekte 209 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), martta yaklaşık 47 milyon dolarlık, ilk çeyrekte ise 164 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, ilk çeyrekte 69 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise ilk çeyrekte yaklaşık 43 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birliğin mart ihracatı ise 15 milyon doları aştı.

- Türkiye ortalamasının 3 katı artış yakalandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, İstanbul ihracatçıları olarak 2019'un başında yakaladıkları ihracat artışını ilk çeyrekte de sürdürdüklerini belirterek, bu dönemde Türkiye ortalamasının 3 katı artış yakaladıklarını bildirdi.

Türkiye genelinin çok üzerine bir artış yakaladıklarının altını çizen Sezer, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla beraber alt birliklerimizden GYHİB, ilk çeyrekte en çok ihracat artışı gösteren ikinci sektör olmayı başardı. Yine alt birliklerimizin sektörlerinden İSHİB ile İFMİB sektörleri Türkiye'nin en çok ihracat artışı gösteren sektörlerinden oldu. Yılın ilk çeyreğindeki bu olumlu seyrin bütün bir yıl boyunca devam edeceğini öngörüyoruz. İstanbul İhracatçıları, Türkiye'nin genel ihracat artışının çok üzerinde bir ihracat artışı ile büyüyerek, emin adımlarla yoluna devam ediyor."

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İstanbul İhracatçı Birlikleri

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