İİB'den ilk çeyrekte 1,8 milyar dolarlık ihracat

İSTANBUL (AA) - İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin (İİB) ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarak 1 milyar 800 milyon doları aştı.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, üye 7 ihracatçı birliğiyle martta 656 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren İİB, ilk çeyrekte ise 1,8 milyar doların üzerine performansa imza attı. Birlik, ihracatını martta yüzde 8,4, ilk çeyrekte ise yüzde 9,2 artırdı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, martta 180 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, bu rakam ilk çeyrekte 504 milyon dolara ulaştı.

Yılın üçüncü ayında 156 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış sağladı. Birlik, yılın ilk çeyreğinde ise toplamda 424 milyon doların üzerinde ihracat yaparak, yüzde 12 artış yakaladı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), ilk çeyrekte Türkiye'nin en çok ihracat artışı sağlayan sektörlerinden oldu. GYHİB, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,4 ihracat artışı sağlayarak, yaklaşık 268 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin martta ihracatı ise 99 milyon dolar oldu.