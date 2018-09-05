IIF: Gelişmekte olan piyasalara portföy girişleri Ağustos'ta yavaşladı

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, gelişmekte olan piyasalara portföy yatırımları, Ağustos ayında "keskin bir yavaşlama" gösterdi.

Gelişmekte olan piyasalara portföy girişleri Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 13.7 milyar dolardan 2.2 milyar dolara geriledi.



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