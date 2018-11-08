Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "2023 vizyonumuz çerçevesinde IPv6 teknolojisinin, 5G hedeflerimizle eş zamanlı şekilde devreye gireceğini ilan etmek istiyorum. Bu geçiş sürecini tüm aktörlerle birlikte planlayacağız." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen III. Ulusal IPv6 Konferansı'nda, IPv4 olarak da adlandırılan IP adreslerinin kıt kaynak haline geldiğini söyledi. Sayan, "Kıt kaynak haline gelen IPv4'ün yeterli olmadığı hepimizin malumu. Ülkeler bununla ilgili stratejilerini belirlemiş durumda. Türkiye'de bu konuda harekete geçen ülkelerden biri. Fakat bu işin sonuçlandırılması noktasında bir güç birliğine ve yönlendirmeye ihtiyaç duyulduğu da bir gerçek." diye konuştu.

IPv6 teknolojisine geçiş sürecinin çok uzun olmaması gerektiğinin altını çizen Sayan, "Özellikle 5G geldiğinde biz hala bu işe geçememişsek daha fazla problemle karşılaşabiliriz. Biz IPv6 ile ilgili çalışmaları 5G ile eş zamanlı olacak şekilde planlıyoruz." diye konuştu.