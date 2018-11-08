FİNANS

III. Ulusal IPv6 Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 14:53 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "2023 vizyonumuz çerçevesinde IPv6 teknolojisinin, 5G hedeflerimizle eş zamanlı şekilde devreye gireceğini ilan etmek istiyorum. Bu geçiş sürecini tüm aktörlerle birlikte planlayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "2023 vizyonumuz çerçevesinde IPv6 teknolojisinin, 5G hedeflerimizle eş zamanlı şekilde devreye gireceğini ilan etmek istiyorum. Bu geçiş sürecini tüm aktörlerle birlikte planlayacağız." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen III. Ulusal IPv6 Konferansı'nda, IPv4 olarak da adlandırılan IP adreslerinin kıt kaynak haline geldiğini söyledi. Sayan, "Kıt kaynak haline gelen IPv4'ün yeterli olmadığı hepimizin malumu. Ülkeler bununla ilgili stratejilerini belirlemiş durumda. Türkiye'de bu konuda harekete geçen ülkelerden biri. Fakat bu işin sonuçlandırılması noktasında bir güç birliğine ve yönlendirmeye ihtiyaç duyulduğu da bir gerçek." diye konuştu.

IPv6 teknolojisine geçiş sürecinin çok uzun olmaması gerektiğinin altını çizen Sayan, "Özellikle 5G geldiğinde biz hala bu işe geçememişsek daha fazla problemle karşılaşabiliriz. Biz IPv6 ile ilgili çalışmaları 5G ile eş zamanlı olacak şekilde planlıyoruz." diye konuştu.

IPv6 teknolojisinde IPv4'teki gibi kıt kaynak sorunu olmayacağına değinen Sayan, "2023 vizyonumuz çerçevesinde IPv6'nın, 5G hedeflerimizle eş zamanlı şekilde devreye gireceğini ilan etmek istiyorum. Bu geçiş sürecini tüm aktörlerle birlikte planlayacağız. Bu ve benzeri farkındalık çalışmalarını en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

- "5G için IPv6'ya ihtiyacımız var"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da "IPv6 bizim için uzun bir hikaye oldu. İnşallah bu hikaye, 5G ile birlikte mutlu sona erer diye ümit ediyorum. 5G ve birçok teknolojiyi hayata geçirmek için IPv6'ya ihtiyacımız var." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren, gelecek dönemde internete bağlanan sayısında artış olacağını ifade ederek, "İnternette sürdürülebilir büyümenin engellenmemesi, piyasalara yeni oyuncuların girebilmesi ve internete bağlı cihazlarla ilişkili yeni teknolojilerin geliştirilmesinin önünde engeller oluşmaması için IPv6 kullanımı büyük önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

Evren, son dönemde BTK ve Bakanlık olarak IPv6 teknolojisi için yeni yol haritasının belirlenmesi çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

IPv6 Forum Türkiye Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, internet protokolünün günlük hayatın içinde birçok alanda altyapı sunan teknolojiler olduğunun altını çizerek, "Bu teknolojiler hayatımızı kolaylaştırıyor, yaşam kalitemizi yükseltiyor, işleri hızlandırıyor, hayata bakışımızı, iş yapış şekillerimizi değiştiriyor ve geliştiriyor. Geliştirirken pek çok fırsatları ve tehditleri de beraberinde getiriyor." dedi.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Bakan Albayrak: Büyük operasyonu 2 ayda püskürttükBakan Albayrak: Büyük operasyonu 2 ayda püskürttük
Jean-Pascal Tricoire BM Global Compact yönetimine atandıJean-Pascal Tricoire BM Global Compact yönetimine atandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu III. Ulusal IPv6 Konferansı IPv6 Forum Türkiye Başkanı Şeref Sağıroğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan

En Çok Okunan Haberler

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'

Kirada oturanlar dikkat! Kasım 2018 kira zam oranı açıklandı

Kirada oturanlar dikkat! Kasım 2018 kira zam oranı açıklandı

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Binlerce çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yaptı, işinden oldu

Binlerce çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yaptı, işinden oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı"

“Parker’ı kuşaktan kuşağa merak tutkusu aktardı"

TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor 

TAV/Şener: Yolcu mutluysa havalimanında 10.6 euro fazla harcıyor 

SÖYLEŞİ: Bitcoin ancak “tek ülke tek devlet” anlayışıyla yaygınlaşabilir

SÖYLEŞİ: Bitcoin ancak “tek ülke tek devlet” anlayışıyla yaygınlaşabilir

Bakan Albayrak: Büyük operasyonu 2 ayda püskürttük

Bakan Albayrak: Büyük operasyonu 2 ayda püskürttük

Jean-Pascal Tricoire BM Global Compact yönetimine atandı

Jean-Pascal Tricoire BM Global Compact yönetimine atandı

Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak

Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.