İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülke Borsaları Forumu 12. Toplantısı, Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde yapıldı.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İİT üye ülke borsaları arasında gerçekleştirilecek iş birliği çerçevesini oluşturmak için İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) girişimleri ile 2005 yılında kurulan ve halen Borsa İstanbul'un koordinatörlüğünü üstlendiği forum, İstanbul'da bir otelde düzenlendi.
Forum toplantıları her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’da İİT üyesi ülke borsaları, takas, saklama ve kayıt kuruluşları ile diğer ilgili kuruluşları bir araya getirdi.
Toplantı İSEDAK Sekretaryası Direktörü Selçuk Koç’un konuşması ile açıldı.
Selçuk Koç, konuşmasında, İSEDAK çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İİT Üye Ülke Borsaları Forumu’nun, İslam ülkelerine bu önemli alanda tecrübelerini paylaşma imkanı sunan düzenli bir platform olduğunu belirterek, forumun, İslam ülkeleri arasında bir altın borsası kurulmasına yönelik çalışmaları ve İİT/İSEDAK Endeksi'nin tanıtımına dönük çabaları için önemli olduğunu vurguladı.
\
- "Somut planlamalar yapılacağını umuyorum"
Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya da "İslami finans alanındaki uzmanlar, sermaye piyasası altyapı kuruluşlarının İslam hukukuna uyumuna ilişkin çeşitli konulara değinecekler. Aynı zamanda altyapı ve kalkınma projelerinin finansmanı için yenilikçi sukuk yapılarının kullanılması ve İslami sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar üzerine tartışacaklar. 12'ncisini gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda ileriye dönük somut planlamalar yapılacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından IFSB Genel Sekreteri Dr. Bello Lawal Danbatta, IIFM İcra Kurulu Başkanı Ijlal Ahmed Alvi ve AAOIFI Kıdemli Yöneticisi Mohammad Majd Bakir’in katılımlarıyla "Sermaye Piyasası Altyapı Kuruluşlarının İslam Hukukuna Uygunluğu" konulu panel yapıldı.
Forumda INCEIF Üyesi Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha ile Durham Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Direktörü Prof. Dr. Mehmet Asutay da birer sunum yaptı.
Fitch, 4 bankanın notlarını indirdi
24 yıldır bu işi yapıyorlar! 30 ülkedeki otellerde kullanılıyor
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum