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İİT Üye Ülke Borsaları Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 19:47 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülke Borsaları Forumu 12. Toplantısı, Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı - Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya: - "İslami finans alanındaki uzmanlar, sermaye piyasası altyapı kuruluşlarının İslam hukukuna uyumuna ilişkin çeşitli konulara değinecekler. Aynı zamanda altyapı ve kalkınma projelerinin finansmanı için yenilikçi sukuk yapılarının kullanılması ve İslami sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar üzerine tartışacaklar"

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülke Borsaları Forumu 12. Toplantısı, Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde yapıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İİT üye ülke borsaları arasında gerçekleştirilecek iş birliği çerçevesini oluşturmak için İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) girişimleri ile 2005 yılında kurulan ve halen Borsa İstanbul'un koordinatörlüğünü üstlendiği forum, İstanbul'da bir otelde düzenlendi.

Forum toplantıları her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’da İİT üyesi ülke borsaları, takas, saklama ve kayıt kuruluşları ile diğer ilgili kuruluşları bir araya getirdi.

Toplantı İSEDAK Sekretaryası Direktörü Selçuk Koç’un konuşması ile açıldı.

Selçuk Koç, konuşmasında, İSEDAK çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İİT Üye Ülke Borsaları Forumu’nun, İslam ülkelerine bu önemli alanda tecrübelerini paylaşma imkanı sunan düzenli bir platform olduğunu belirterek, forumun, İslam ülkeleri arasında bir altın borsası kurulmasına yönelik çalışmaları ve İİT/İSEDAK Endeksi'nin tanıtımına dönük çabaları için önemli olduğunu vurguladı.

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- "Somut planlamalar yapılacağını umuyorum"

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya da "İslami finans alanındaki uzmanlar, sermaye piyasası altyapı kuruluşlarının İslam hukukuna uyumuna ilişkin çeşitli konulara değinecekler. Aynı zamanda altyapı ve kalkınma projelerinin finansmanı için yenilikçi sukuk yapılarının kullanılması ve İslami sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar üzerine tartışacaklar. 12'ncisini gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda ileriye dönük somut planlamalar yapılacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından IFSB Genel Sekreteri Dr. Bello Lawal Danbatta, IIFM İcra Kurulu Başkanı Ijlal Ahmed Alvi ve AAOIFI Kıdemli Yöneticisi Mohammad Majd Bakir’in katılımlarıyla "Sermaye Piyasası Altyapı Kuruluşlarının İslam Hukukuna Uygunluğu" konulu panel yapıldı.

Forumda INCEIF Üyesi Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha ile Durham Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Direktörü Prof. Dr. Mehmet Asutay da birer sunum yaptı.

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