İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülke Borsaları Forumu 12. Toplantısı, Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde yapıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İİT üye ülke borsaları arasında gerçekleştirilecek iş birliği çerçevesini oluşturmak için İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) girişimleri ile 2005 yılında kurulan ve halen Borsa İstanbul'un koordinatörlüğünü üstlendiği forum, İstanbul'da bir otelde düzenlendi.

Forum toplantıları her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’da İİT üyesi ülke borsaları, takas, saklama ve kayıt kuruluşları ile diğer ilgili kuruluşları bir araya getirdi.

Toplantı İSEDAK Sekretaryası Direktörü Selçuk Koç’un konuşması ile açıldı.

Selçuk Koç, konuşmasında, İSEDAK çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İİT Üye Ülke Borsaları Forumu’nun, İslam ülkelerine bu önemli alanda tecrübelerini paylaşma imkanı sunan düzenli bir platform olduğunu belirterek, forumun, İslam ülkeleri arasında bir altın borsası kurulmasına yönelik çalışmaları ve İİT/İSEDAK Endeksi'nin tanıtımına dönük çabaları için önemli olduğunu vurguladı.