İKA geçen yıl 3 ilde 56 projeyi destekledi

GAZİANTEP (AA) - İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) faaliyet bölgesinde bulunan Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da geçen yıl 56 proje için 23 milyon lira destek verdi.

İKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ajans, 2017 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi, Kültür-Turizm Altyapısı, Yenilikçi İşletmeler ve Organik Tarım başlıklarında proje teklif çağrısına çıktı.

Söz konusu başlıklarda yapılan proje başvurularını değerlendiren Ajans yönetimi, desteklenmesi uygun bulunan 56 proje için 23 milyon lira destek sağladı.

