FİNANS

İKB Grubu ile AIIB altyapı projeleri için iş birliği yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

İslam Kalkınma Bankası Grubu ile Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında altyapı projelerinin finansmanına yönelik stratejik iş birliği için mutabakat zaptı imzalandı

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), altyapı projelerinin finansmanına yönelik stratejik iş birliği yapacak.

İKB Grubundan yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın Mumbai kentinde AIIB'nin 3'üncü yıllık toplantısında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında gerçekleştirilecek iş birliği, iki banka arasındaki ilişkiyi güçlendirecek, İslami finans alanında bilgi alışverişini kolaylaştıracak.

İki banka, stratejik iş birliği sayesinde enerji, ulaştırma, telekomünikasyon, kırsal kesime su temini, çevrenin korunması, kentsel gelişim ve lojistik gibi sürdürülebilir altyapıya güçlü şekilde odaklanacak.

AIIB Başkanı Cin Liçün, yaptığı değerlendirmede, iki bankanın da altyapı projelerine önem verdiğini, bu anlamda iş birliğinin doğal olduğunu belirtti. Cin Liçün, "Çünkü biz üyelerimizin kalkınmasına ve ekonomik fırsatların oluşturulmasına yardım ediyoruz. Ortak yatırımlar ve girişimler üzerinde birlikte çalışmanın, görevlerimizi yerine getirmede kapasitemizi güçlendireceğine ve üyelerimize fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İKB Başkanı Bandar Hajjar da AIIB ile ortaklıklarını güçlendirmekten büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, Asya ve Afrika'da çok sayıda ülkenin hem İKB ve hem de AIIB'ye ortak üye olduğunu kaydetti.

Hajjar, "İKB Grubu olarak bankalarımızın operasyonlarının etkinliğini ve sürdürülebilirliğini ortaklaşa güçlendirme, aynı zamanda bölgenin ekonomik büyümesini birlikte teşvik etmenin yeni yollarını arayacağız. Büyümeyi teşvik etmek için inovasyon, bilim ve teknolojinin gücüne inanıyoruz ve bunun bankalarımız için geleceğe dönük önemli bir iş birliği alanı olmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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