FİNANS

İKB'den Türk ekonomisine güven mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

İKB Grubu Türkiye Bölge Direktörü Salih Celasi: - "Üretime dayalı, ihracat odaklı, yüksek teknoloji temelli rekabetçi bir ekonomi oluşturulması için atılacak adımlar, Türkiye ekonomisinin geleceğini daha da parlatacak, bu konuda Türk ekonomisine güveniyoruz" - "Kamu özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilecek olan bazı altyapı projelerini gelecek dönemde de desteklemeye devam edeceğiz"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Türkiye Bölge Direktörü Salih Celasi, "Üretime dayalı, ihracat odaklı, yüksek teknoloji temelli rekabetçi bir ekonomi oluşturulması için atılacak adımlar, Türkiye ekonomisinin geleceğini daha da parlatacak, bu konuda Türk ekonomisine güveniyoruz." dedi.

Celasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam Kalkınma Bankasının kurulduğu yıldan bu yana, Türkiye'de, ekonomik kalkınma ve refah artışının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen yatırım ve projelere finansal ve teknik destek verdiğini söyledi.

Bankanın, Türkiye'de bugüne kadar birçok farklı sektörde 452 operasyon için 11,3 milyar dolarlık kaynak sağladığını ifade eden Celasi, "Söz konusu kaynakların, 6,8 milyar doları İslam Kalkınma Bankası Ticaret ve Finans Kuruluşu (ITFC) tarafından sağlanan ticaretin finansmanı olup, İslam Kalkınma Bankası Özel Sektör Gelişim Kuruluşu (ICD) tarafından bu dönemde özel sektörün finanse edilmesi için 737 milyon dolarlık bir kaynak kullandırılmıştır." diye konuştu.

Celasi, bankanın kredi ve yatırım sigortası kuruluşu ICIEC'in Türkiye'deki kamu ve özel sektör projelerine sağlanan kredilerde ve şirketlerin alacak kredi sigortalarında yer alarak toplam 6,3 milyar dolarlık bir hacim gerçekleştirdiğini anlattı.

İKB'nin, Türkiye ofisinin açılmasıyla, buradaki projelerin daha geniş ölçekli desteklenmesine imkan sağladığını anlatan Celasi, "2015-2017 döneminde sağlanan finansal kaynaklar 3,8 milyar dolar. Bu Türkiye'de toplam sağlanan kaynakların yüzde 34'ünü teşkil etmektedir. Bankanın aktif portföyünde yer alan projeler, eğitim, ulaştırma, enerji, sağlık, küçük ve orta ölçekli firmaların geliştirilmesi, İslami finans, katılım bankacığı ve alternatif finansman yöntemlerinin Türkiye'de kapsamının geliştirilmesi ve desteklenmesi alanlarındadır." ifadesini kullandı.

- "Çok yönlü çalışmaya devam" mesajı

Celasi, hızla büyüyen Türkiye ekonomisinin, sayısı ve kalitesi artan altyapı yatırımlarını bir zorunluluk haline getirdiğine dikkati çekerek, "İKB, Türkiye'de enerji, ulaştırma, sağlık ve eğitim sektörlerinde uygulanabilir projelerin desteklenmesi konusunda çalışmalarına devam edecek. Türk Eximbank ile küçük ve ortak ölçekli firmaların geliştirilmesi için iş birliğimize devam etmek, İslami finansın, katılım bankacılığının ve alternatif finansman yöntemlerinin Türkiye'de kapsamının geliştirilmesi için başta Borsa İstanbul olmak üzere birçok paydaşımızla yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarımıza gelecek dönemde devam etmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, enerji arz güvenliğini artıracak projelerle ulaştırma alanında rekabetçiliği, etkinliği ve verimliliği artıracak projelerin ilgi alanlarında yer aldığını belirten Celasi, kamu özel sektör işbirliğiyle hayata geçirilecek bazı altyapı projelerini gelecek dönemde de desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Celasi, Türkiye'de sosyal altyapının ve afetle mücadelenin geliştirilmesi kapsamında yapımı, restorasyonu süren okul ve hastane projelerinin gelecek dönemde kalkınmaya önemli etkileri olacağına işaret ederek, bu bağlamda Okmeydanı Araştırma Hastanesinin yapımı gibi projelerin gelecek dönemde desteklenecek projeler olduğunu dile getirdi.

- "Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveniyoruz"

Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik konum, tarihi ve kültürel birikim ile beşeri ve doğal kaynakların, Türk ekonomisinin geleceğinin parlak olmasını sağlayacağını ifade eden Celasi, şunları kaydetti:

"Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak yapısal reformlar, günümüzde yaşanan ekonomik sorunların kısa sürede aşılmasına önemli katkıda bulunacak. Türkiye, yüksek enflasyon, dış ticaret açığı kaynaklı cari açık ve düşük tasarruf oranları gibi sorunları aşacak politikaları hayata geçirecek gerekli teknik bilgiye ve beşeri sermayeye sahip. Üretime dayalı, ihracat odaklı, yüksek teknoloji temelli rekabetçi bir ekonomi oluşturulması için atılacak adımlar, Türk ekonomisinin geleceğini daha da parlatacak, bu konuda Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveniyoruz. Özellikle bilim, teknoloji ve inovasyonun gücünü kullanarak, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu ile geleceğe daha da güvenle bakacağını düşünüyoruz."

PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
Pırlanta ve elmaslar, halk gününde maliyetine satıştaPırlanta ve elmaslar, halk gününde maliyetine satışta
Silo undaki kayıpları yüzde 10 azaltıyorSilo undaki kayıpları yüzde 10 azaltıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İKB İslam Kalkınma Bankası Grubu Türkiye Bölge Direktörü Salih Celas türk ekonomisi

En Çok Okunan Haberler

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!

Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hürriyet Emlak'a yeni CEO

Hürriyet Emlak'a yeni CEO

SRP Legal: Blockchain'de teknik regülasyona öncelik verilmeli

SRP Legal: Blockchain'de teknik regülasyona öncelik verilmeli

Pırlanta ve elmaslar, halk gününde maliyetine satışta

Pırlanta ve elmaslar, halk gününde maliyetine satışta

Silo undaki kayıpları yüzde 10 azaltıyor

Silo undaki kayıpları yüzde 10 azaltıyor

Kurdaki yüksek seyir GES'lerin güneşini kesti

Kurdaki yüksek seyir GES'lerin güneşini kesti

TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor

TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.