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IKEA 7'nci mağazasını Antalya'da açtı

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

IKEA'nın Türkiye'deki yedinci mağazası, Antalya'da Agora Alışveriş Merkezi'nde açıldı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - IKEA'nın Türkiye'deki yedinci mağazası, Antalya'da Agora Alışveriş Merkezi'nde açıldı. Agora Alışveriş Merkezi, IKEA Mağazası ve Agora 2. Faz açılışına ev sahipliği yaptı. Açılışa İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund, Maya Holding ve IKEA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, IKEA Türkiye CEO'su Fuat Atalay, Odak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Oral'ın yanı sıra IKEA Türkiye, Maya ve Odak gruplarının yönetici ve çalışanları katıldı. Agora Alışveriş Merkezi'nin ikinci faz bölümünde bulunan IKEA, Türkiye'deki yedinci, Antalya'daki ise ilk mağaza özelliğini taşıyor. 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulan IKEA'da her zevke ve her bütçeye uygun 8 bin çeşidin üzerinde mobilya ve ev aksesuarı tüketicilerin beğenisine sunuldu. Açılış konuşmasında IKEA'yı anlatan Maya Holding ve IKEA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, 2005 yılından bu yana Türkiye'de mobilya ve dekorasyon trendlerine yön verdiklerini kaydetti. 200 BİN METREKARE ALAN Antalya şubesiyle Türkiye'deki mağaza sayısını 7'ye çıkardıklarını aktaran Nuri Özsüer, "Türkiye'deki mağazalarımızda yaklaşık 8 bin ürün çeşidi yer alıyor. Antalya mağazamızla birlikte, toplam satış alanımızın büyüklüğü 200 bin metrekareye ulaştı. Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızla birlikte IKEA'nın Türkiye'de sağladığı doğrudan ve dolaylı istihdam da 5 bin 500'e ulaştı. Bu yıl tüm mağazalarımızda yaklaşık 17 milyon ziyaretçi ağırlamayı öngörüyoruz" diye konuştu. 30 MİLYON DOLAR YATIRIM Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın yaşam tarzı, kültürel değerleri, artan nüfusuyla IKEA için önem taşıdığını vurgulayan Özsüer, "Antalya mağazamız için bina inşaatı hariç yaklaşık 30 milyon dolar yatırım yaptık. IKEA'yı uzun bir süredir bekleyen Antalya'yı markamızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Kepez bölgesindeki kentsel dönüşümün bir parçası olmanın da heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu. Agora Alışveriş Merkezi'nin sahibi Odak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Oral ise Agora'nın antik çağda çarşı, pazar, halkın toplandığı yer anlamına geldiğini belirtti. Birbirinden farklı dünya markalarını Agora'ya topladıklarını kaydeden Oral, "Buraya gelen Antalyalılar aradıkları herşeyi bulabilecek" dedi. Açılışa katılan İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund da IKEA hakkında bilgi verdi. IKEA'daki ürünlerin birçoğunun İsveç'in şehir isimlerinden oluştuğunu söyleyen Wahlund, "IKEA İsveç için çok önemli bir marka. IKEA'nın gördüğü ilgi bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra İsveç geleneklerine göre testereyle girişte odun keserek IKEA kısmının açılışını gerçekleştirdi. Protokolün içeri girmesinin ardından kapıda bekleyenler de mağazaya alınarak alışveriş başlatıldı.

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