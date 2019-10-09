FİNANS

IKEA, Ethereum tabanlı blok zincir ağı üzerinden fatura düzenledi

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

Yapı marketi alanında dünyanın önde gelen zincir mağazalarından IKEA, akıllı sözleşmeler ve lisanslı e-para kullanılan bir ticari işlemde yer aldı.

İSTANBUL (DHA) - Yapı marketi alanında dünyanın önde gelen zincir mağazalarından IKEA, akıllı sözleşmeler ve lisanslı e-para kullanılan bir ticari işlemde yer aldı.

İzlanda'nın yerel perakendecilerinden olan Nordic Store’dan verilen bir sipariş sürecinin kolaylaştırılması amacıyla yapılan işlem, tedarik zinciri yönetimine odaklanan Tradeshift firmasının sağladığı bir platform üzerinde yürütüldü. Söz konusu işlemde CoinsenSys destekli Monerium’dan programlanabilir dijital para kullanıldı.

Tradeshift’ten yapılan açıklamaya göre, Nordic Store firması IKEA’dan bazı mallar aldı ve bu alışverişin karşılığında Monerium’un İzlanda kronununa endeksli ‘token’ının kullanıldığı bir e-fatura düzenledi. Monerium ve Tradeshift şirketleri ayrıca, kamu kurumları tarafından düzenlenen ve programlanabilir nitelikteki elektronik paraların ana akım alışverişlerde kullanılmaya hazır olduğunu göstermesi açısından, işlemin dünyada bir ilki başardığını kaydetti.

Reykjavik merkezli Monerium, geçtiğimiz haziran ayında İzlanda Finansal Denetim Otoritesi‘nden faaliyet lisansı almış; böylece Avrupa Ekonomik Alanı’nda blok zincir sistemi üzerinden ödeme yöntemi hizmeti sağlayan ilk resmi onaylı start-up olmayı başarmıştı.

Tradeshift’İn Kurucu Ortağı Gert Sylvest konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akıllı sözleşme sayesinde, faturadaki her bir dolara denk gelecek nakit akışını temsil eden token’lar düzenleyebiliyoruz. Böylece token sahipleri ödemeyi zamanında alıyor ve bu da finansal hizmetler için akıllı fatura kullanımını ideal hâle getiyor" dedi.

Yerli kripto para borsası Koineks'in CEO'su Faruk Fatih Özer ise IKEA'nın gerçekleştirdiği işlemin perakendecilik ve zincir mağazalar açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Özer şöyle konuştu:

"Kuzey ülkelerinin kripto para konusunda son dönemde açık fikirli olduğunu gözlemliyorduk. İzlanda’daki bu alışveriş de bunu doğrulayan bir gelişme oldu. İlk kripto para borsası yaklaşık bir yıl önce açılan ülkenin, geldiği noktanın muazzam olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. IKEA gibi dünya çapında operasyon yapan devasa bir zincir mağazanın bugün Ethereum ve akıllı sözleşme kavramlarıyla yan yana anılması ise blok zincir sisteminin ve kripto paraların geleceğin ödeme yöntemi olma potansiyelini ortaya koyuyor."

Koineks CEO'su Özer, akıllı sözleşmelerin kripto paraların ödeme aracı olarak yayılmasında büyük bir enstrüman olduğunu belirterek, "Bu sözleşmelerle bağlantılı akıllı faturalar sayesinde, kripto paraların yatırım aracı dışında da kullanılabileceği gösterilmiş oluyor" diye konuştu.

IKEA İzlanda CEO'su Setefan Arnason da ticari ortakların akıllı sözleşmeler yoluyla bilgi akışlarını para akışlarına bağlayabildiği, programlanabilir bir finansal tedarik zincirinin, tedarikçiler ve müşteriler arasındaki etkileşimi dönüştüreceğini kaydetti.

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