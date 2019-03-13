KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Sanayi ve liman kenti Kocaeli'nin ocak-şubat dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2,6 milyar dolar olurken, kentin ülke ihracatındaki payı yüzde 10 olarak gerçekleşti. Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve elleçleme hacmi açısından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sekizinci limanı konumunda bulunan Kocaeli, depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındırıyor. Türk imalat sanayisinin yüzde 13'ünü barındıran Kocaeli, yılın ilk iki aylık döneminde sergilediği ticaret performansıyla Türkiye'nin 2019 ihracat hedefine güçlü katkı veren illerin başında geldiğini ortaya koydu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin 2018'in ocak-şubat döneminde 2 milyar 211 milyon 840 bin dolar olan dış satımı, 2019'da yüzde 19'luk artışla 2 milyar 630 milyon 433 bin dolara ulaştı. Bu dönemde 168 ülke ile 12 serbest bölgeye ihracat yapılan Kocaeli, ihracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alırken, 26 milyar dolar olan ülke ihracatının yüzde 10'unu tek başına karşıladı.

- İhracatın dinamosu otomotiv Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatının neredeyse yarısını otomotiv sektörü oluşturdu. Ocak-şubat döneminde kent ihracatının yüzde 44,8'ine denk gelen 1 milyar 178 milyon 963 bin dolarlık kısmı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı. Bu dönemde Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin sektördeki dış satım performansı geçen yıla göre yüzde 5,4 artış gösterdi. Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırayı aldı. Kentteki kimyevi madde ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracatı, bu dönemde yüzde 55'lik artışla 823 milyon 519 bin dolar olarak kayıtlara geçti.