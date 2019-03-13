FİNANS

İki aylık ihracatın yüzde 10'u "sanayi kenti"nden

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin bu yılın ilk 2 aylık döneminde 26 milyar dolar olan ihracatının yüzde 10'una denk gelen 2,6 milyar dolarlık kısmı, sanayinin merkez üssü Kocaeli'den gerçekleştirildi - Söz konusu dönemde kentte faaliyet gösteren otomotiv firmalarının dış satımı, geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 5,4, kimya firmalarınınki ise yüzde 55 artış gösterdi

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Sanayi ve liman kenti Kocaeli'nin ocak-şubat dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 2,6 milyar dolar olurken, kentin ülke ihracatındaki payı yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve elleçleme hacmi açısından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sekizinci limanı konumunda bulunan Kocaeli, depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındırıyor.

Türk imalat sanayisinin yüzde 13'ünü barındıran Kocaeli, yılın ilk iki aylık döneminde sergilediği ticaret performansıyla Türkiye'nin 2019 ihracat hedefine güçlü katkı veren illerin başında geldiğini ortaya koydu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin 2018'in ocak-şubat döneminde 2 milyar 211 milyon 840 bin dolar olan dış satımı, 2019'da yüzde 19'luk artışla 2 milyar 630 milyon 433 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde 168 ülke ile 12 serbest bölgeye ihracat yapılan Kocaeli, ihracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alırken, 26 milyar dolar olan ülke ihracatının yüzde 10'unu tek başına karşıladı.

- İhracatın dinamosu otomotiv

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatının neredeyse yarısını otomotiv sektörü oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde kent ihracatının yüzde 44,8'ine denk gelen 1 milyar 178 milyon 963 bin dolarlık kısmı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı. Bu dönemde Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin sektördeki dış satım performansı geçen yıla göre yüzde 5,4 artış gösterdi.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırayı aldı.

Kentteki kimyevi madde ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracatı, bu dönemde yüzde 55'lik artışla 823 milyon 519 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Çelik sektörü 144 milyon 695 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 130 milyon 906 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 96 milyon 321 bin dolarla elektrik-elektronik, 82 milyon 189 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

- Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

Sanayi kentinin yılın ilk iki aylık döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke, 275 milyon 351 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat, 2018'in karşılaştırılabilir dönemine göre yaklaşık yüzde 4 arttı.

İhracatın geçen yılın ocak-şubat döneminde göre yüzde 71,6 arttığı İspanya, 263 milyon 344 bin dolarla kent ihracatında ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi sayılan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke oldu. Almanya'ya yapılan ihracat, söz konusu dönemde yüzde 8,3 artarak 203 milyon 487 bin dolara çıktı.

Kentten yapılan ihracatın geçen yılın ilk iki aylık periyoduna göre yüzde 24,5 arttığı Slovenya, 177 milyon 238 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi 156 milyon 420 bin dolarla İtalya, 134 milyon 522 bin dolarla Fransa takip etti.

Ocak-şubat döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2018 (Bin Dolar) 2019 (Bin Dolar) Değişim (%) Birleşik Krallık 265.324 275.351 3,8 İspanya 153.487 263.344 71,6 Almanya 187.941 203.487 8,3 Slovenya 142.311 177.238 24,5 İtalya 118.057 156.420 32,5 Fransa 153.668 134.522 -12,5 Hollanda 130.255 134.254 3 Belçika 138.854 130.386 -6,1 Mısır 67.332 110.325 63,8 ABD 62.404 89.283 43

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Kocaeli sanayi kenti TİM

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