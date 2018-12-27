İki bakan görüştü, güvenlik ücreti 1.5 euroya düşürülüyor

Gökhan Artan / İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) işlettiği havalimanlarından dış hat uçuşlarında "3 euro" olarak belirlenen güvenlik vergisini, gelen talepler üzerine "1.5 euroya" düşürecek.

DHMİ'nin daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu havalimanlarından dış hat uçuşlarında 1 Ocak 2019 yılından itibaren, yolcu başına "1 ile 3 euro" arasında güvenlik ücreti alınıcağı belirtilmişti.

Havayollarının bilet fiyatlarına yansıtacağı güvenlik ücretiyle ilgili turizmcilerin, 3 euro olacak güvenlik ücretinin operatörler için ciddi bir mali yük getireceğini dile getirmesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) web sitesindeki konuyla ilgili duyurusunda, güvenlik vergisinin indirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'in devreye girdiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da gelen talep üzerine güvenlik vergisini 1.5 euroya düşüreceği bildirildi.

İki bakan görüştü, 1.5 euroya düşürülüyor

Bakan Ersoy'un, turizmi olumsuz etkileyebilecek durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Cahit Turan’a ilettiği görüşme sonunda 3 euro olan güvenlik vergisinin 1.5 euroya düşürülmesine karar verildiği belirtildi. Konuyla ilgili TÜRSAB, "Seyahat acentalarının talebine hızla çözüm üreten Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Cahit Turan’a verdikleri değerli destek için teşekkürü borç biliyoruz" açıklamasını yaptı.

1.5 euroya düşürelecek olan havalimanları

Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Trabzon havalimanlarındaki dış hat yolcusu için belirlenen güvenlik ücreti her bir yolcu başına 3 euro olarak belirlenmişti. Bu ücret 1.5 euroya düşürelecek. Yolcu güvenlik ücreti, hava yolu taşıyıcıları tarafından DHMİ’ye ödenecek. Ücretlendirmede; hava taşıyıcıları ya da anlaşma yaptıkları yer hizmet kuruluşlarının DHMİ'ye vereceği Yolcu ve Yük Bildirimi veya diğer ilgili belgelerdeki beyanları esas alınacak

1 euro alınacak havalimanları şöyle

Adıyaman, Ağrı, Amasya Merzifon, Balıkesir Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kapadokya, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa GAP, Şırnak, Tekirdağ Çorlu, Tokat, Uşak, Van ve yıl içinde dış hat trafiğine açılacak havalimanları için ise dış hat yolcuları için 1 euro olarak ücretlendirildi.

