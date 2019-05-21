"İki bayram arası ödemesi olmayan ihtiyaç kredisi"

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) - Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "iki bayram arası ödemesi olmayan ihtiyaç kredisi" kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Kampanya kapsamında Akbank’tan ihtiyaç kredisi kullanacak müşterilerin kredilerinin ilk taksitini 3 aya kadar erteleyebileceklerini ve 5 yıla varan vade seçeneklerinden yararlanabileceklerini belirten Oğuz, "Bayramın yaklaşması ve yaz döneminin de gelmesi ile beraber müşterilerimizin ihtiyaçlarının dolayısıyla da harcamalarının arttığı bir dönemdeyiz" dedi ve ekledi:

"Bayram alışverişi yapacak, sevdiklerini ziyaret edecek ya da tatile çıkacak müşterilerimiz için bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri oluşturabilecekleri ve ayrıca 2 bayram arasında da hiç ödeme yapmayacakları bir kredi kampanyası sunuyoruz.

"Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz tercih ettikleri bir Akbank şubesine gelerek, cep telefonlarından 'Akbank Direkt' uygulaması üzerinden veya 4442525 Akbank Telefon Şubesi'ni arayarak kolayca kredi başvurusunda bulunabilir ve beş yıla kadar vade seçenekleri ile kredilerini kullanabilirler." (Fotoğraflı)

