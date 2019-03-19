İki dev köprü birbirine bağlandı

Turhan, bugün de Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümünü hizmete açtıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akhisar ve Balıkesir şehir geçişlerini 17 Mart'ta açtıklarını hatırlatan Turhan, dün de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, üç otoyolun birleştiği noktada olduklarını belirterek, hafta sonu Kuzey Marmara Otoyolu'nun yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldığını anımsattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Liman Kavşağı hattı ile liman bağlantı yolunu kapsayan bölümün açılışına, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ettiği sırada canlı bağlantıyla katıldı.

Bakan Turhan, açılışı yapılan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümünde bir süre araç kullandı.

Konuşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Bakan Turhan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkan Yardımcısı Sezai Bacaksız, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelası kesildi.

"(Törene canlı bağlantıyla katılan Erdoğan'a hitaben) Sizlerin yüksek liderliğinde, AK Parti hükümetlerinin oluşturduğu siyasi, finansal ve ekonomik istikrarın oluşturduğu fırsatlarla bu büyük projeleri yap-işlet-devret modeliyle bir bir hizmete alıyoruz. Bu yıl sonunda sizin de ifade ettiğiniz gibi İzmit doğu kavşağına kadar bu projeyi bitireceğiz. Önümüzdeki yıl da inşallah Akyazı kavşağına kadar tamamlanmış olacak. Projenin hizmete girmesiyle özellikle kuzey Marmara bölgesindeki uluslararası ve şehirler arası trafik, şehir içi trafiğinden ayrılacak ve ulaşımda önemli bir rahatlama olacak."

- Adım adım kullanıma sunuluyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Liman Kavşağı hattı ile liman bağlantı yolunu kapsayan bölümün trafiğe açılmasıyla hem Osmangazi Köprüsü üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı hem de transit taşıt trafiğine hizmet eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nün bağlantıları sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı Kesimi Projesi kapsamında bugüne kadar 1,9 milyar dolar yatırım yapıldı. Türkiye'nin sosyoekonomik açıdan en gelişmiş metropolü durumundaki İstanbul, ekonomide, kültürde, turistik ve sosyal alanda önemli bir merkez olması dolayısıyla özellikle boğaz geçişlerinde kapasitenin üzerinde trafik yükü taşıyor.

Kentin yükünü hafifletmek amacıyla şehir içi trafiğine girmeden, erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu yolla araçların zamandan ve akaryakıttan tasarruflu şekilde transit geçişini sağlayan 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Projesi hayata geçiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminde yatırım tutarı 476 milyon dolar olan Kurtköy-Liman Kavşağı arası ile liman bağlantı yolunun TEM Kavşağı dahil kesimleri, liman bağlantı yolunun Köseler ve Demirciler mevkilerindeki sanayi sitelerinin otoyola bağlantıları daha önce gerçekleştirilmişti.